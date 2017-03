Năm 2015, những vụ án ám ảnh khôn nguôi

Đáng lo ngại hơn, tình trạng giết người số đông, giết cả người thân, bao gồm cha mẹ, con cái và vấn nạn tự tử ngày càng leo thang. Mặc dù các thiết chế pháp luật đã áp dụng nhiều hình thức xử phạt rất nghiêm khắc đối với loại tội phạm này song sự “bất cần” dường như là nguyên nhân chính gây ra những vụ thảm án đau đớn cả kẻ ở lẫn người đi.

Hận tình sát hại cả nhà

Năm 2015, từ khóa “thảm sát Bình Phước” ngập tràn các trang tin tức, bất cứ ai nghe thấy đều rùng mình khiếp sợ. Vụ án nghiêm trọng nhất trong năm 2015, hung thủ chính là người yêu cũ của con gái chủ nhà. Sáu mạng người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ bao gồm vợ, hai con và hai cháu ông Mỹ đã bị sát hại trong đêm 7-7, trong căn biệt thự của gia đình trên quốc lộ 13, Chơn Thành, Bình Phước.



Nguyễn Hải Dương - chủ mưu trong vụ thảm sát Bình Phước

Hung thủ ra tay sát hại một cách tàn nhẫn cả sáu người là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi), liên quan trong vụ án còn có Trần Đình Thoại (27 tuổi). Nguyên nhân thảm kịch được xác định là do Dương bị ngăn cản tình cảm với Nguyễn Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nên nảy sinh lòng thù hận với cả nhà Linh. Dương đã lên kế hoạch thảm sát và tiến hành kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết.

Năm tháng sau vụ thảm sát, ba bị cáo Dương, Tiến, Thoại bị đưa ra xét xử lưu động tại Bình Phước trước sự chứng kiến của khoảng 4.000 người dân. Hai án tử hình dành cho Dương, Tiến và 16 năm tù dành cho Thoại là hình phạt thích đáng. Song vụ việc vẫn để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi về sai lầm tuổi trẻ và những “đại diện” của cái ác đang dần trẻ hóa.



Ba khuôn mặt còn rất trẻ trước vành móng ngựa

Tranh chấp đất rẫy, không chừa một mạng

Vụ án chấn động phố núi xảy ra vào chiều 12-8 khiến cả bốn người trong một gia đình vong mạng. Trước đó, do tranh chấp diện tích đất làm nương giữa hai nhà, Đặng Văn Hùng (26 tuổi, ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã dùng dao chém tử vong bốn người họ hàng của mình gồm anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long), bé Trần Văn Tuyền (hai tuổi, con anh Long) và Phàn Thị Hà (15 tuổi, em ruột chị Hoa).



Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán lúc bị bắt

Sau khi gây án, Hùng đã ép người tình của mình là Nguyễn Thị Hán (36 tuổi) chạy trốn. Ba ngày sau, lực lượng chức năng bắt được cả hai khi đang lẩn trốn trên núi.

Lúc bị bắt, Hùng không hề tỏ ra hối hận. Khi được hỏi vì sao phải giết luôn bé Tuyền, Hùng nói: “Cha mẹ nó chết rồi nên giết luôn”, hỏi Hùng có hối hận không, tên này đáp: “Đã làm rồi còn hối hận gì?”.

Ngày 28-10, TAND tỉnh Yên Bái đã tuyên bản án tử hình đối với Hùng. Hiện bị cáo đã nộp đơn kháng cáo, xin giảm án.

Mâu thuẫn bộc phát cũng ra tay thảm sát

Theo hồ sơ, trưa 2-7, Vi Văn Hai (20 tuổi, Tương Dương, Nghệ An) vào hái chanh và dẫm lên lúa nhà anh Lo Văn Thọ. Hai bên cãi vã to tiếng. Nóng giận, anh Thọ còn cho rằng giữa Hai và vợ mình là chị Lê Thị Yến có quan hệ tình cảm với nhau nên cuộc đôi co càng diễn ra căng thẳng. Hai đã chụp lấy con dao của anh Thọ và đuổi chém chết anh Thọ tại chỗ.

Chị Yến đang địu con Lê Văn Chung (tám tháng tuổi) trên lưng thấy vậy vội ôm con bỏ chạy. Hai cầm dao đuổi theo đến bờ suối thì thấy bà Viêng Thị Dương (mẹ ruột anh Thọ) nên ra tay chém chết rồi chém luôn cả mẹ con chị Yến.



Hung thủ Vi Van Hai

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã băng rừng vào hiện trường, lật từng viên đá, từng chiếc lá để truy tìm manh mối. Gây án xong Hai vẫn sinh hoạt bình thường và không tỏ ra sợ hãi khi gặp điều tra viên.

Trong quá trình bị điều tra, biết sẽ bị đề nghị án tử Hai chỉ nói: “Làm được thì chịu thế thôi”. Thế nhưng khi TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình vào ngày 30-9 thì Hai đã xin giảm xuống án… chung thân.

Giết người liên tiếp trong nhiều năm

Từ vụ án tài xế taxi Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ở Đắk Lắk) bị giết chết, chôn xác tại khu vực đổ rác tại tổ 6, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) hôm 22-8, cơ quan điều tra đã tìm được manh mối để phá vụ án mạng xảy ra cách đó hai năm do cùng một hung thủ gây ra.

Kẻ thủ ác được xác định là Kiều Quốc Huy (27 tuổi, Hà Tĩnh). Do có kế hoạch cướp xe từ trước nên Huy đã chuẩn bị SIM rác, vũ khí, bạt phủ xe… rồi thuê anh Vinh chở đi Đắk Lắk rồi ra tay sát hại trong đêm. Chiếc taxi của anh Vinh Huy đem về khoe với mọi người rằng mới mua.

Kiều Quốc Huy tại cơ quan điều tra

Khi kiểm tra nhà tên này, công an phát hiện ra một “kho” súng đạn Huy cất giấu trong nhà.

Đáng sợ hơn, Công an tỉnh Lâm Đồng còn phát hiện tháng 3-2012, Huy đã sát hại vợ chồng anh Hoàng Bình, chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng SN 1984, nhà ở Bảo Lâm), vốn là bạn thân của Huy rồi ném xác xuống giếng cũ phi tang. Nguyên nhân Huy ra tay tàn sát là do thấy gia đình của anh Bình có tài sản, đất đai nên muốn ra tay chiếm đoạt.

Khi đội điều tra khai quật giếng khô tại khu vườn tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm để tìm xác, Huy chứng kiến với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm.

Công an tỉnh Lâm Đồng khai quật giếng cũ tìm thi thể

Vào nhà trộm cắp rồi giết người diệt khẩu

Vụ án truy sát bốn người trong gia đình ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1958, Thạch Thất, Hà Nội) xảy ra vào những ngày cuối cùng của năm 2015. Hôm đó, khoảng 1 giờ sáng 7-12, Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi) đột nhập vào nhà ông Chuân để trộm cắp.



Ngôi nhà của gia đình ông Chuân

Kỳ bị anh Nguyễn Lương Chỉnh (con trai thứ hai của ông Chuân) phát hiện, tri hô. Trong lúc bỏ chạy, vì muốn giết người diệt khẩu, Kỳ đã dùng dao nhọn đâm chết ông Chuân, anh Chỉnh và đâm bị thương bà Năm (55 tuổi, vợ ông Chuân) cùng anh Nguyễn Lương Tuân (32 tuổi, con trai cả của ông Chuân).

Kỳ bị bắt giữ sau 14 giờ lẩn trốn và bị khởi tố về tội giết người, cướp tài sản.

Một năm của những vụ cha, mẹ tự sát kéo theo con

Hiện tượng cha hoặc mẹ do quẫn bách trong làm ăn, thù hận người phối ngẫu nảy sinh tâm lý báo thù mà quyết tâm tự sát và tìm cách giết cả các con đột nhiên xảy ra khá nhiều trong năm 2015.

Gây chấn động nhất là vụ việc ông Ngô Lê Hà (45 tuổi, Thanh Hóa) đầu độc vợ con rồi tự tử trong nhà hôm 5-11. Sáng hôm đó, hàng xóm phát hiện cả nhà ông Hà gồm cả vợ ông là bà Trần Thị Nhung (42 tuổi), hai con trai Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (12 tuổi) đều tử vong.



Nhiều người bàng hoàng trước sự việc đau lòng của gia đình ông Hà

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều vỏ thuốc tân dược, kim tiêm, thư và đoạn ghi âm tuyệt mệnh nên nhận định ông Hà muốn tự sát và giết luôn cả vợ con. Trong thư tuyệt mệnh ông Hà cho biết bị lừa dối trong làm ăn, nợ nần chồng chất không thể thoát ra nên muốn cả gia đình sang thế giới bên kia đoàn tụ.

Vụ việc đau lòng của gia đình Phạm Chí Thành (32 tuổi, Văn Chấn, Yên Bái) lại là trường hợp khác. Do mâu thuẫn chuyện vợ chồng, Thành dọa giết vợ nên chị này bỏ đi. Từ đó, Thành càng nung nấu ý định trả thù. Ngày 12-11, Thành cầm dao lên đồi gần nhà chém Đào Văn Phú (em vợ) bị thương nặng rồi quay về nhà, ép hai con là cháu Phạm Văn Công (11 tuổi) và Phạm Văn Đạo (sáu tuổi) uống thuốc trừ cỏ tự tử. Chiều hôm đó, người dân thôn 13 hoảng hốt phát hiện thi thể ba cha con Thành trong tư thế treo cổ, xung quanh mùi thuốc sâu nồng nặc.



Cảnh tang tóc tại nhà của Phạm Chí Thành

Cũng trong tháng 11, thảm án mẹ sát hại hai con rồi tự sát ở Long An gây rúng động cả miệt vườn. Sáng 19-11, bà Trần Thị Phướng phát hiện con dâu Đỗ Thị Ái Nguyên, 30 tuổi cùng hai cháu nội là Nguyễn Thị Như Huyền (10 tuổi) và Nguyễn Hoàng Khang (chín tuổi) tử vong tại nhà với nhiều vết thương. Sau một tháng điều tra, Công an tỉnh Long An xác định chị Nguyên do buồn chán cuộc sống, bị rối loạn tâm thần nên dùng dao giết chết hai con rồi tự sát.

Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, chị Nguyên nhận mình là "người vợ không tốt, không xứng đáng làm con dâu của gia đình" nên có ý định tự tử. Vì yêu con, chị Nguyên "xin đưa hai đứa theo cùng mình”.

Trên đây là tấm thảm kịch xảy ra với những con người mà hằng ngày họ có vẻ rất bình thường. Thế nhưng khi gặp những điều không như ý hoặc khi tham hận che mờ lý trí, họ đã gây ra kết cục bi thảm cho nhiều người.

Hiện tượng thảm án gia tăng trong năm vừa qua cho thấy những bất ổn tâm lý đang diễn biến theo hướng rất tiêu cực trong đám đông hiện nay. Tai ương có thể xảy ra với bất cứ ai khi mà những căn bệnh như stress, trầm cảm, lệch lạc trong suy nghĩ và hành xử chưa được gia đình, xã hội quan tâm, đánh giá và xử lý đúng mực.