Nam công nhân bị tàu lửa tông trực diện

Vụ TNGT đường sắt xảy ra lúc 6h20 ngày 28/7 tại đường dân sinh cắt ngang đường sắt không rào chắn tại km 1711+800, thuộc ấp Bình Đường, phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm 1 nam công nhân (khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính) bị đa chấn thương nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.



Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên đoàn tàu SE3 từ Hà Nội về Sài Gòn chạy qua điểm giao nói trên và kéo còi inh ỏi.



Tuy nhiên người thanh niên mặc đồng phục công nhân chạy xe máy BKS 51P5-3975 bất chấp vẫn cố băng ngang và bị đoàn tàu tông trực diện hất văng hàng chục mét rơi xuống cống ven đường. Chiếc xe máy của nạn nhân tiếp tục bị kéo lê gần 500 mét vỡ vụn.



Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu đã dừng lại và lái tàu đã đưa nạn nhân về ga Sóng Thần sau đó chuyển đến bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng rất nguy kịch.



Người dân địa phương cho biết tại điểm giao này thường xuyên xảy ra tai nạn đường sắt chết người do ngay khúc cua khuất tầm nhìn quan sát tàu đi qua lại không có rào chắn.



Hiện vụ TNGT đang được Công an TX Dĩ An điều tra làm rõ.