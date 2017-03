Năm đối tượng buôn lậu 10kg vàng

Chiều 23/2, chỉ huy Đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an TP Hà Nội cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ nhập lậu, vận chuyển trái phép 10kg vàng. Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng chính trong đường dây buôn lậu vàng nói trên.

Trước đó, sáng 30/1, tổ công tác Đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm đã phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 10kg vàng có dấu hiệu nhập lậu. Đối tượng bị bắt quả tang là Đặng Minh Tuấn (26 tuổi), ở TP Vinh, Nghệ An. Ngoài số vàng bị thu giữ, Tuấn còn mang theo phong bì chứa 100 đô la Canada, 300 bảng Anh và 1.700 euro. Kết quả giám định số vàng thu giữ của Tuấn cho thấy, cả 10 thỏi vàng, mỗi thỏi có trọng lượng 1kg - đều có hàm lượng 99,99; nguồn gốc từ Thái Lan.

Sáng 23/2, kịp thời biểu dương, động viên kết quả của lực lượng tham gia phá chuyên án vận chuyển 10kg vàng lậu, UBND TP Hà Nội đã khen thưởng cho 3 đơn vị, gồm Đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV; Đội 3 - Phòng PA71 và Đội 4 - Phòng PA69.

Trên thị trường, 10kg vàng này tương đương với 270 cây vàng, có giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Nếu phi vụ buôn vàng lậu này trót lọt, với mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và vàng thế giới là 1,2 triệu đồng/cây thì đầu nậu vàng sẽ kiếm được không dưới 300 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Tuấn khai nhận vận chuyển thuê số vàng trên cho Trần Văn Đức (44 tuổi), quê quán Diễn Châu, Nghệ An, với “giá cước” là 1 triệu đồng. Đức là lái xe cho doanh nghiệp tư nhân Văn Minh ở thị trấn Diễn Châu, Nghệ An.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận 10kg vàng là của Nguyễn Thị Lai, chủ cơ sở kinh doanh vàng ở Nghệ An, đưa cho Đức để nhờ Đức chuyển cho Đặng Minh Hà (quê Nghệ An), từ đó Hà nhờ Tuấn mang ra Hà Nội. Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cũng đã bắt khẩn cấp Đặng Minh Hà và Nguyễn Thị Lai để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lai khai nhận đã mua 10kg vàng của một đối tượng ở bên Lào về Việt Nam để bán kiếm lời. Số vàng này được Lai thuê Nguyễn Thị Huyền, trú ở TP Vinh, vận chuyển từ Lào về Việt Nam với giá 100 USD/kg. Tối 28/1, Huyền đã trực tiếp đến nhà Lai tại Diễn Châu, Nghệ An và chuyển cho Lai 10kg vàng.



Theo Khoa – Hiền (CAND)