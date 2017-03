Năm giờ truy bắt nữ quái chuốc thuốc mê

Trưc ban Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng nhận tin có kẻ gian sử dụng thuốc mê để cướp tài sản tại Đại lý Bưu điện số 212 Cách Mạng Tháng Tám. Thiếu tá Nguyễn Quang Minh - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chia làm nhiều tổ công tác vào cuộc xác minh.

Làm việc với điều tra viên, chị Trần Thị Hồng Trâm tường trình: Khoảng 8h ngày 15/8 chị tiếp một khách nữ tầm 30 tuổi, dáng người thấp đậm, ăn nói lưu loát. Do vị khách này thỉnh thoảng có ghé bưu điện mua card điện thoại nên hai bên chủ - khách tỏ ra khá thân thiện, dù tên khách là gì thì chị Trâm không biết.



Lần này cũng vậy, qua trò chuyện, khách nhờ Trâm tìm giúp một nữ tiếp viên phục vụ quán nhậu cho người quen ở đường Lê Sách thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Chị Trâm cho khách số điện thoại của người thân và hai bên tự liên lạc với nhau. Trò chuyện mãi đến 10h30, khách hỏi chị Trâm có ăn cơm trưa không và nhiệt tình đi mua mặc dù Trâm hết lời từ chối.

11h, khách mua về cho chị Trâm hộp cơm kèm theo bịch nước mía mát lạnh. Chẳng mảy may nghi ngờ, chị Trâm ăn cơm, uống nước mía xong tự dưng thấy người chóng mặt nên nằm nghỉ. Mãi đến 14h cùng ngày, người chủ nhà cho thuê mặt bằng mở đại lý bưu điện sang gọi chị Trâm mới tỉnh nhưng trong người vẫn còn khá mệt, đầu óc choáng váng. Kiểm tra lại hàng hóa, chị Trâm điếng người phát hiện cánh cửa tủ kính hé mở, toàn bộ số card mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng, 2 điện thoại và 6 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

Từ lời khai bị hại, kết hợp công tác xác minh hiện trường, công an nhận định, người khách nữ đến đại lý bưu điện chị Trâm chính là nghi can số một. Nhiều khả năng cô ta chính là người dùng thuốc mê bỏ vào nước mía cho chị Trâm uống để cướp tài sản.

Việc điều tra hung thủ cướp tài sản ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, bởi bị hại hầu như không có nhiều thông tin về nghi can. Quá trình thu thập chứng cứ tại hiện trường, các điều tra viên nắm được nguồn tin vô cùng quý giá, có nhân chứng nhận diện, người phụ nữ giao tiếp với chị Trâm trong buổi sáng 15/8 làm tiếp viên ở một quán nhậu trên đường Lê Sách thuộc địa bàn phường Hòa Cường Nam.

Đối chiếu thông tin do người thân của chị Trâm cung cấp về cuộc nói chuyện xin việc làm qua điện thoại với nghi can trong, càng có cơ sở để khẳng định người này có quan hệ với chủ quán.



Tổ công tác mời chủ quán nhậu về làm việc và được biết, nghi can tên là Vy, năm 2011 có phục vụ bia tại quán. Tuy nhiên, làm được 2 tháng, quán cho nghỉ việc vì nghi ngờ Vy có lấy cắp tài sản. Ngày 12/8, Vy ghé quán chơi, trình bày hoàn cảnh con nhỏ và có ý xin đi làm trở lại. Ngoài ra, chủ quán còn xác nhận, trước đây Vy có làm tiếp thị cho hãng bia tại một quán nhậu ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.



Từ nguồn tin quý giá này, tổ công tác tức tốc đi xác minh và được biết, nghi can tên họ đầy đủ là Võ Thị Tường Vy (31 tuổi) đang tạm trú cùng chồng hờ tại phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ).

Thông tin về nghi can ngày một rõ dần. 21h cùng ngày, tổ công tác mời nghi can về làm việc. Qua nhận diện, chị Trâm xác định Vy là người mua cơm và nước mía cho mình trong buổi sáng 15/8. Tuy nhiên, Vy không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản, cho biết là có đến đại lý bưu điện chơi rồi ra về. Trong khi Vy chối bay chối biến mọi hành vi thì tại nhà riêng, chồng hờ của Vy cùng các điều tra viên kiểm tra, phát hiện trong túi áo của Vy có 2,5 chỉ vàng và 1 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan đến vụ cướp tài sản của chị Trâm. Trước tang chứng, vật chứng rành rành, Vy khai từng có 2 tiền án (30 tháng tù) tội trộm cắp tài sản. Sau khi ly dị chồng, năm 2011, Vy bỏ 3 con nhỏ ở quê, xuống Đà Nẵng làm tiếp thị bia cho các quán nhậu và chung sống không hôn thú và sinh được bé trai 4 tháng tuổi. Nhiều lần đến chỗ chị Trâm mua card điện thoại, Vy nảy sinh ý định sử dụng thuốc mê để chiếm đoạt tài sản.



Hôm đó, Vy đến bắt chuyện với chị Trâm, đi mua cơm và lén bỏ thuốc ngủ vào bịch nước mía. Sau khi chị Trâm sử dụng đồ ăn và thức uống, Vy cáo từ hòng tạo chứng cứ ngoại phạm. Thực ra Vy không về mà sang quán nước mía gần đó ngồi quan sát, đợi nạn nhân hôn mê sẽ vào chiếm đoạt tài sản. Chừng 30 phút sau, biết chắc chị Trâm đã ngấm thuốc, Vy nhanh chân vào lục tủ đựng tài sản. Toàn bộ số card điện thoại, Vy mang đi bán được 3,7 triệu đồng.

Chỉ trong vòng hơn 5 giờ đồng hồ vào cuộc, Công an Cẩm Lệ đã nhanh chóng làm rõ hung thủ sử dụng thuốc mê cướp tài sản.

Theo Công an Đà Nẵng