Năm nữ công nhân đâm chết người

Ngày 17-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp năm nghi can nữ để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Hà Văn Nghĩa (22 tuổi, quê Nghệ An).

Trước đó vào đêm 12-9, người dân phát hiện Nghĩa nằm chết bên lề đường số 6 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Qua điều tra, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng PC45 bắt khẩn cấp Lê Thanh Tuyền (tự Ken), Bùi Thị Ngọc Trang (tự Bi), Võ Trần Trúc Mai, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Ngọc Hân (tự Lì) và truy bắt Trang “heo” (chưa rõ lai lịch, hiện đang bỏ trốn). Các nghi can đều là công nhân ở KCN Sóng Thần (Bình Dương), trong đó Trang “heo” được xác định là người trực tiếp đâm anh Nghĩa tử vong.

Tuyền “Ken” - Trang “Bi”, hai nghi can cầm đầu và Trang “heo” hiện đã bỏ trốn. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Sau khi bị bắt giữ, năm nghi can đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể khoảng 21 giờ ngày 12-9, Tuyền “Ken” cùng một người bạn tên Thủy (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu ở quán cháo lòng trên vỉa hè đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Lúc này, Nghĩa đang cùng ăn uống với hai người bạn tại quán và xin sang bàn Tuyền nhậu cùng. Tuy nhiên, sau đó giữa Tuyền với nhóm Nghĩa lời qua tiếng lại dẫn đến cự cãi nhau. Tuyền lập tức gọi Trang “Bi” đem theo hung khí đến quán cháo lòng để “tính sổ” nhóm Nghĩa.

Dù không biết đầu đuôi sự việc thế nào, Trang đã cầm theo dao xếp và rủ thêm bốn người bạn gồm Mai, Thu, Hân và Trang “heo” đi taxi đến quán cháo lòng. Khi hai bên gặp nhau thì mâu thuẫn giữa Tuyền và nhóm Nghĩa đã được giải quyết nên Trang “Bi” và Trang “heo” nhập cuộc nhậu. Khi tàn cuộc, Thủy mượn nón bảo hiểm của nhóm Nghĩa ra về trước, còn Tuyền, Trang và nhóm bạn đi bộ đón taxi về phòng trọ ở thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Trên đường đi, nhóm Nghĩa chạy xe máy theo sau lên tiếng chọc ghẹo rủ nhóm Tuyền, Trang đi khách sạn. Nhóm Tuyền, Trang từ chối và giữa hai bên dẫn đến lời qua tiếng lại. Nhóm Nghĩa đòi lại nón bảo hiểm đã cho mượn trước đó, rồi một người trong nhóm tát vào mặt Tuyền. Lập tức nhóm Trang xông vào đánh đấm, hỗn chiến với nhóm Nghĩa. Trong lúc đánh nhau, Trang “heo” lấy con dao xếp đem theo đâm nhiều nhát vào anh Nghĩa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo lời khai của nhóm nghi can, sau khi gây án, cả nhóm tiếp tục bắt taxi về phòng trọ. Tuy nhiên, sau đó biết nạn nhân Nghĩa đã chết, Trang bàn với đồng bọn về nhà chị dâu của Trang ở Đồng Nai để lẩn trốn. Riêng Tuyền không chịu đi và đến sáng 16-9, Tuyền đã đến Công an quận Thủ Đức đầu thú. Còn Trang “heo” đã bỏ trốn đi đâu không rõ.

Từ lời khai ban đầu của Tuyền, Đội 9 PC45 phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức bắt giữ nhóm Trang, Mai, Thu và Hân khi đang lẩn trốn ở Đồng Nai. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt Trang “heo”, đồng thời kêu gọi Trang sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

H.TUYẾT