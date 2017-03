Năm qua không làm oan vụ nào

Tuy nhiên, VKS hai cấp cũng đã tiếp nhận 13 đơn yêu cầu bồi thường oan do hậu quả tồn đọng từ năm 2005 về trước.

Theo báo cáo, năm 2008, số vụ án được khởi tố ở TP là hơn 9.000 vụ, tăng hơn 10% so với năm trước (nhiều hơn 2.000 vụ so với TP Hà Nội sau khi đã sát nhập). Các nhóm tội phạm về kinh tế, tội xâm phạm sở hữu, ma túy, trật tự trị an đều gia tăng đáng kể. Ngược lại, nhóm tội phạm về tham nhũng lại rất ít (23 vụ) và giảm so với năm 2007.

Theo VKS, tình hình tội phạm ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhiều vụ kẻ phạm tội ngày càng liều lĩnh, táo bạo, coi thường pháp luật như vụ tổ chức đào vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) trộm cáp ngầm, vụ Đặng Quốc Đạt cùng đồng bọn cướp giật rồi quay lại chém trả thù người truy đuổi... Số trẻ vị thành niên phạm tội ngày càng tăng, nhất là những tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, hiếp dâm.

VKS đánh giá tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân kinh tế-xã hội, có tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo, dân cư tăng đột biến...

Dịp này lãnh đạo VKSND TP cũng đã trao tặng bằng khen của VKSND tối cao cho 32 cán bộ có thành tích xuất sắc trong năm.