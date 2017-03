Nam sinh bị côn đồ chém rách lưng trước cổng nhà

Theo trình báo, khoảng 15h30 ngày 7-8, con trai chị tên Khánh (19 tuổi, sinh viên trường cao đẳng tại Hà Nội) đi xe đạp điện qua đường tàu Phú Diễn thì va chạm với xe máy do người hàng xóm tên Tiến điều khiển.

Nạn nhân bị chém rách lưng.

Ông Tiến cùng một số người lạ mặt chửi đánh Khánh. Cố gắng kháng cự, nam sinh này thoát ra va chạy về nhà.

Tuy nhiên, không dừng lại, người thân ông Tiến dẫn một thanh niên lạ mặt sang nhà chị Hoa chửi bới, yêu cầu gia đình phải gọi Khánh về để “nói chuyện”.

“Thấy con tôi đi xe về, đám thanh niên lạ mặt lao vào túm tóc đấm đá cháu túi bụi. Người nhà vào can ngăn cũng bị nhóm này hành hung”, chị Hoa kể.

Quá trình xô xát, có kẻ dùng dao chém vào lưng khiến nam sinh này gục ngã. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, nhóm trên cất hung khí rồi lên xe tẩu thoát.

Liên quan đến vụ việc trên, thiếu tá Vũ Hữu Thắng, Phó trưởng công an phường Phú Diễn, cho biết cơ quan công an đã lấy lời khai các bên liên quan. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an quận Bắc Từ Liêm để điều tra làm rõ.