Nam sinh đánh chết bạn ngay trước mặt công an

Chiều 19-12, ông Nguyễn Văn Bưởi, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết viện đã phê chuẩn lệnh bắt của công an cùng cấp đối với Trần Kim Vũ (17 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Công Trứ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thông tin ban đầu cho biết trưa 18-12, một nữ sinh của Trường THPT Lê Trung Kiên, huyện Đông Hòa bị mất xe đạp điện. Đến 17 giờ cùng ngày, bảo vệ của trường này phát hiện Trần Kim Vũ đang cầm một chiếc xe đạp điện tại một tiệm cầm đồ ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa nên báo cho gia đình học sinh bị mất xe đến nhận dạng chiếc xe. Người thân nữ sinh xác nhận đó chính là chiếc xe bị mất.

Làm việc với Công an thị trấn Hòa Vinh, Vũ khai chiếc xe này do Lương Công Danh (16 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân Tây, học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Trung Kiên) nhờ Vũ đem đi cầm lấy tiền. Do đó, công an bảo Vũ đưa đến chỗ Danh để mời học sinh này về trụ sở công an làm việc.

Khi cán bộ công an chở Vũ vừa đến cửa một tiệm bi da ở thị trấn Hòa Vinh - nơi Danh đang chơi, Vũ bất ngờ nhảy xuống xe, nhào vào tiệm, dùng tay đánh 4-5 cái vào đầu, vai Danh làm học sinh này ngã đập đầu vô tường, bất tỉnh. Lập tức Danh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Bước đầu, Vũ khai đánh Danh là do tức giận, bị lừa đi cầm xe của người khác. “Khi chở Vũ đến tiệm bi da, cán bộ Công an thị trấn Hòa Vinh chưa kịp dựng chân chống xe thì Vũ bất ngờ nhảy xuống, lao thẳng vào tiệm đánh Danh. Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây nên cán bộ công an không kịp lao vào can ngăn” - một cán bộ VKSND huyện Đông Hòa giải thích.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.