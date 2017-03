Nam sinh lớp 10 cướp xe máy

Đinh Quang Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Dũng



Chiều 17/5, Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, phát hiện Đinh Quang Hưng (17 tuổi, học sinh lớp 10) đang sử dụng chiếc xe máy cướp được của tài xế xe ôm.Theo lời khai của Hưng, đầu giờ chiều 27/3, cậu ta mang theo dao gọt hoa quả, đi bộ lang thang từ nhà ở phường Liễu Giai ra phố Đội Cấn thuê anh Lê Hoàng Anh (39 tuổi) chở đến bãi giữa sông Hồng (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).Lấy lý do quên tiền, Hưng yêu cầu anh Hoàng Anh chở lòng vòng xuống bãi giữa. Đến đoạn vắng vẻ, cây cối rậm rạp, Hưng rút dao đâm nhưng bị trượt. Cậu ta tóm cổ áo tài xế đẩy khỏi xe.Anh Hoàng Anh hô hoán liền bị nam sinh này đấm liên tiếp vào mắt và dùng gạch đập vào mặt, cướp xe máy.Sau khi bị tên cướp truy sát nhưng may mắn thoát chết, anh Hoàng Anh đến công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm trình báo.Ngày 18/5, Công an quận Ba Đình đã bàn giao tang vật, hung thủ cho Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý điều tra theo thẩm quyền.Theo Việt Dũng (VNE)