Nam sinh lớp 10 giở trò hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Theo Bình Minh (ANTĐ)



Ngày 4-5, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nguyên (SN 1996) về tội Hiếp dâm trẻ em.Thông tin ban đầu cho hay, lúc 16h ngày 1-5, cháu N.T.T.Q (SN 2008 trú tại thôn Thế Hiên, xã An Nghiệp, huyện Tuy An) đến ở nhà một người bà con của Nguyên chơi.Lợi dụng lúc không có người ở nhà, Nguyên đã giở trò đồi bại với Q, sau đó bị gia đình Q phát hiện, trình báo lên cơ quan Công an.