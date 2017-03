Nam sinh lớp 10 trình báo 'bị xịt chất độc ngất xỉu rồi bắt cóc'

Chỉ sau 10 tiếng đồng hồ Facebook Thời Hoàng Kim (Hoàng Đen) "thông báo khẩn cấp" - đăng tải chuyện em C. bị bắt cóc để "cảnh giác và phòng ngừa cho gia đình con cái chúng ta" đã có hơn 1.100 lượt chia sẻ, nhiều người bày tỏ hoang mang, lo lắng...

Câu chuyện em C. bị bắt cóc được kể rất ly kỳ: Đêm 28-3, khi em C. trên đường đi học về thì bị kẻ lạ mặt đi xe máy xịt hơi độc vào người khiến em C. bị ngất xỉu rồi em C. bị trói người, bắt cóc chở đi. Trên đường đi do hết thuốc nên em C. đã tỉnh lại và giãy dụa thoát được khỏi bọn bắt giữ rồi bỏ chạy. Lúc đó, có một số người đi soi lươn giữa đồng huyện Đô Lương nên em C. thoát được.

Ông Nguyễn Đăng Thủy, Trưởng Công an xã Đà Sơn, cho biết: "Đúng là em C. và người thân có trình báo việc em bị bắt cóc như nêu ở trên. Chúng tôi đang nỗ lực xác minh, làm rõ nhưng sự việc quá ly kỳ và... khó tin".

Ông Thủy cho biết thêm: "Chúng tôi thấy em C. có bị thương vùng đầu và tay, phải khâu năm mũi trên người. Nhà em C. cũng gần trường học và gần bệnh viện huyện. Hôm nay (29-3), em C. được đưa lên bệnh viện điều trị vết thương và em C. kêu đau đầu và tay nên ngày mai (30-3), chúng tôi đưa em ra hiện trường để C. diễn tả lại sự việc xảy ra phục vụ xác minh, làm rõ".

Ông Hoàng Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Đà Sơn, cho rằng hiện chưa thể khẳng định được em C. có bị xịt hơi độc dẫn đến ngất xỉu rồi bắt cóc hay không. "Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ để người dân không hoang mang" - ông nói.



Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương nhận định: "Không có chuyện em C. bị xịt hơi độc cho ngất xỉu rồi bắt cóc được".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc tới bạn đọc.