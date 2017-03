Nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ (Long An) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Hoàng Khánh (18 tuổi, ngụ Bù Đăng, Bình Phước) về hành vi cố ý gây thương tích.