Nam sinh lớp 8 tử vong sau khi bị bạn đánh vào đầu

Sau khi bị Tuấn đấm vào vùng thái dương, Nguyễn Văn Tuyên bị tụ máu não và tử vong.

Sáng ngày 30-12, Đại tá Cao Tiến Mai – Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tuấn (SN 1999, trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Do Tuấn mới 15 tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giam mà cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Đầu giờ học buổi sáng ngày 23-12, giữa Hoàng Văn Tuấn và Nguyễn Văn Tuyên (SN 2000, cùng học lớp 8B, Trường THCS Tân Dân) có cự cãi nhau để tranh giành “nick” chơi game. Hoàng Văn Tuấn đấm vào đầu Tuyên. Sau khi bị bạn đánh, Nguyễn Văn Tuyên vào lớp học bình thường.

“Trưa 23-12, Tuyên đi học về không có biểu hiện gì bất thường. Tối, cháu nó xin ăn cơm trước để học bài rồi đi ngủ. Cháu nó lên giường trùm chăn lại và khóc. Vợ chồng tôi hỏi nhưng cháu bảo không làm sao cả. Gặng hỏi mãi cháu mới nói là bị bạn đánh. Nghĩ trẻ con đánh nhau sưng tấy mình mẩy là cùng nên tôi bảo vợ bóp dầu cho con.

Khoảng 5h sáng ngày 24-12 thì vợ chồng tôi phát hiện cháu đã tử vong trên giường ngủ. Em trai của cháu (hai anh em ngủ cùng giường) cho biết, lúc tối Tuyên khóc và kêu đau đầu nhưng không cho em nói với bố mẹ”, anh Nguyễn Văn Đường – bố của nạn nhân Nguyễn Văn Tuyên cho biết.



Lớp học nơi xảy ra vụ việc. Lớp học nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình, Công an huyện Nam Đàn đã có mặt khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Văn Tuyên. Cơ quan chức năng cũng đã triệu tập Hoàng Văn Tuấn để điều tra.

“Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Nguyễn Văn Tuyên tử vong là do bị tụ máu não. Quá trình làm việc, Hoàng Văn Tuấn khai nhận đánh vào vùng thái dương của Tuyên. Đối tượng Tuấn vừa học karatedo được một tháng nhưng lực đấm rất mạnh nên đã gây nên thương tích đối với Tuyên”, Đại tá Cao Tiến Mai cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Cảnh Lợi – Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân thì hai học sinh Nguyễn Văn Tuyên và Hoàng Văn Tuấn đều là những học sinh bình thường về học lực và hạnh kiểm. Hoàng Văn Tuấn có hoàn cảnh khá khó khăn, phải thường xuyên lên ăn nhờ cơm nhà chùa. Được biết sau khi sự việc xảy ra, BGH nhà trường cùng gia đình em Tuấn đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu cho gia đình em Tuyên.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)