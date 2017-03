Nam sinh lớp 9 tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Rạng sáng 16-1, em T. được đưa từ BV Đa khoa Đà Nẵng về nhà trong tình trạng hấp hối, nội tạng trong cơ thể bị phá hủy do uống thuốc diệt cỏ quá nhiều.

Theo tường trình của gia đình, vài ngày trước, T. đang học tập trên lớp thì bị công an thôn đến chở đến trụ sở công an xã. Nghi ngờ nam sinh này lấy trộm tiền của người hàng xóm, hai cán bộ công an xã đã đến nhà em lục soát.



Nam sinh T. về nhà trong tình trạng hấp hối

Trước khi tự tử, nam sinh này đã viết thư tuyệt mệnh với nội dung: "Ba má ơi, con xin lỗi. Con chưa báo hiếu được cho ba má. Con sống không được nữa rồi. Mang nỗi oan đó vào người nhưng chẳng có gì tin con nên con xin lỗi ba má đi trước đây. Sống không bằng chết".



Thư tuyệt mệnh để lại trước khi T. uống thuốc diệt cỏ tự tử

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tịnh Bắc, xác nhận vụ việc em T. tự tử vì nghi trộm tiền khiến nhà trường bất ngờ. Dù em này học yếu nhưng ngoan ngoãn hiền lành, chưa nghe giáo viên chủ nhiệm phản ánh gì. "Tại buổi họp tổng kết tình hình an ninh Tổ quốc, nghe mấy anh công an khẳng định T. đã thực hiện hơn 10 vụ trộm tài sản mà tôi giật mình, khó thể tin nổi”, cô giáo Hoanh nói.

Theo cô giáo Hoanh, việc công an thôn đến trường tự ý chở học sinh đang học tập trên lớp đến trụ sở công an xã là không đúng. Lẽ ra phía công an phải bàn bạc với nhà trường, gia đình cùng nhau đưa hướng xử lý tốt nhất, vụ việc xảy ra bất ngờ thật quá đau lòng.

Hiện, Công an huyện Sơn Tịnh đã cử tổ công tác về điều tra, xác minh vụ việc.