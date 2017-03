Nam sinh phá két nhà trường trộm tiền tỉ, hôm sau đi học bình thường

(PLO)- Ngày 18-5, Công an quận Bình Tân đã bàn giao hồ sơ và nghi can Nguyễn Trọng Nhân (18 tuổi, ngụ KP9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Ccông an TP.HCM tiếp tục thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.