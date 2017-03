Nam sinh trộm iPhone 5 tặng người yêu

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Đậu Cảnh Quý (22 tuổi, ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) về tội Trộm cắp tài sản. Kẻ gây án là sinh viên một trường đại học ở Nghệ An.