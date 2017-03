Nam sinh viên 'bẫy tình' học trò lớp 9

Giữa tháng 8, sau hơn 2 năm bỏ trốn, nghi can Phạm Văn Cảnh (từng là sinh viên cao đẳng tại Hải Phòng) đã bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ.



Đầu tháng 9/2010, Cảnh quen Mai (khi đó 14 tuổi, học lớp 9). Chiều 1/10/2010, Cảnh nhắn tin rủ Mai đến phòng trọ. Khi Mai đến chơi một lúc, Cảnh đóng chặt cửa, bật tivi to hết cỡ và tìm cách quan hệ tình dục với Mai.



Đầu tháng 4/2011, mẹ của Mai phát hiện con gái có biểu hiện lạ, đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết bé đã mang thai gần 7 tháng. Cô bé thú nhận bị Cảnh “quan hệ” tại phòng trọ vào tháng 10/2010.

Cảnh thừa nhận hành vi với gia đình Mai, rồi sau đó bỏ trốn. Sự việc được tố cáo đến Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tháng 10/2011, Công an quận Ngô Quyền khởi tố vụ án Giao cấu với trẻ em, truy nã Cảnh. Cảnh khai đã bỏ trốn lên Lào Cai làm nghề xây dựng, rồi về Hà Nội xin vào làm việc tại quán ăn. Theo An ninh thủ đô * Tên nạn nhân đã thay đổi