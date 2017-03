Nam sinh viên lên kế hoạch... giết 10 người để được nhập nhóm game

Là niềm hy vọng duy nhất của gia đình, Phạm Văn Trọng (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) được cha mẹ nghèo chắt chiu gửi tiền cho con học đại học ở Cần Thơ.

Đối tượng Trọng tại cơ quan công an

Trước đó, Trọng đang chơi game thì nhận được mệnh lệnh “ảo” từ chủ nhóm game phải giết 10 người nếu muốn tham gia cùng nhóm. Không biết thật hay là lời đùa quái ác của chủ nhóm game nhưng Trọng đinh ninh đó là mệnh lệnh thật. Sau khi thoát game và quay về xóm trọ, nam sinh viên này bắt đầu lập kịch bản giết người hàng loạt.

Theo đó, Trọng có ý định mỗi ngày sẽ giết một người, đủ 5 nam và 5 nữ. Trọng mua 2 con dao, khẩu trang, găng tay và một chiếc ba lô màu đen. Đến ngày 12/6, kế hoạch dã man này bắt đầu được nam sinh viên mê game thực hiện.

Khoảng 20h, Trọng gấp một bộ quần áo và nhét hai con dao vào ba lô rồi bước lững thững ra đường 3 tháng 2. Đến cầu Rạch Ngỗng là đoạn nối giữa quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, Trọng thấy một người xe ôm tên Nguyễn Thanh Tâm (SN 1974, ngụ ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) nên quyết định ra tay với anh này.

Trọng vờ nói nhà ở dưới huyện Phong Điền, gia đình có chuyện gấp nên phải về trong đêm. Hai bên thoả thuận giá chở xe ôm là 50.000 đồng. Làm nghề xe ôm đã nhiều năm kinh nghiệm, chở khách đi xa trong đêm luôn phải đề phòng, nhưng anh Tâm thấy Trọng gầy gò, hiền lành, thư sinh nên chẳng mảy may nghi ngờ.

Theo hướng dẫn của Trọng, để đi gần hơn thì nên đi đường 61B chứ không đi đường 1A. Anh xe ôm biết đường 61B ban đêm vắng người, lại không có bóng điện chiếu sáng như quốc lộ 1A nhưng vì tin tưởng khách nên đồng ý lộ trình như theo hướng dẫn của Trọng. Trên đường đi, hai người trò chuyện khá rôm rả và vui vẻ, Trọng giới thiệu mình đang là sinh viên năm thứ hai, đại học Cần Thơ. Do cha ốm nặng đột xuất nên mẹ gọi về gấp trong đêm.

Xe bon bon chạy đến cầu Kinh Tắc, địa phận thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ thì Trọng đề nghị được xuống xe vì sắp đến nhà. Đây là đoạn đường vắng, trời tối om, nhưng anh xe ôm không chút nghi ngờ, liền giảm ga rồi dừng xe theo đề nghị của khách. Vờ lục ba lô để lấy 50.000 đồng trả tiền xe ôm như đã thoả thuận, bất ngờ Trọng cầm rút dao đâm một nhát chí mạng vào sau lưng anh xe ôm.

Nạn nhân chống trả thì bị Trọng đâm tiếp. Dù vậy, anh xe ôm nhanh chóng cầm được tay kẻ sát nhân, hai bên vật lộn cùng ngã xuống vệ đường. Tranh thủ lúc ấy, anh xe ôm vùng dậy trước, vừa tháo chạy vừa hô cứu. Quyết giết người đến cùng, Trọng cố gắng đuổi theo. Được một đoạn, do một số người đi đường dừng lại can ngăn, gia đình bên đường chạy ra xem nên Trọng thôi đuổi nạn nhân, đồng thời chạy bộ theo hướng xuống TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Do biết Trọng đang cầm hung khí nên không ai dám đuổi theo mà gọi điện báo công an địa phương. Trong lúc đó, nạn nhân sợ hãi, sau khi thoát thân thì chạy xe máy ngược lại về phía TP Cần Thơ. Đi được khoảng 10 km thì đến trụ sở công an phường Ba Láng, quận Cái Răng. Sau khi trình bày xong sự việc, anh nhanh chóng đến bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Rất may cho nạn nhân, anh chỉ bị thương và chảy máu bên ngoài, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Sau sự việc kinh hoàng xảy ra, anh Tâm chưa hết bàng hoàng. “Chưa bao giờ tôi nghĩ trong đời mình lại gặp phải một tình huống khó khăn như vậy. Số tôi còn may, nếu không đã chẳng còn được sống trên đời”, anh tâm sự.

Anh này cho biết thêm, vợ chồng anh có con trai đã được 8 tuổi. Anh là người gánh vác mọi công việc gia đình.

Về phía hung thủ, sau khi giết người bất thành, Trọng chạy bộ dọc theo quốc lộ 61B để tẩu thoát. Qua phản ánh của người dân, công an huyện Phong Điền bắt được Trọng khi hắn đang chạy bộ theo hướng xuống TP Vị Thanh, cách hiện trường chỉ khoảng 1 km.

Đại tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng công an huyện Phong Điền, Thủ trưởng cơ quan điều tra huyện cho biết, sau khi bị bắt vì hành vi giết người, đối tượng vẫn u mê, khai rằng kế hoạch giết người đã được suy nghĩ kỹ càng, vạch sẵn từ trước đó nên “cảm thấy tiếc vì việc giết người không thành công”. Trọng thừa nhận, việc giết người của mình là xuất phát từ việc nguyện vọng muốn được tham gia vào một nhóm game online.

“Đặc biệt nguy hiểm hơn, tên này còn khai rằng sẽ phải giết tổng cộng 10 người theo chỉ định của nhóm trưởng game online để trở thành thành viên của nhóm. Rất may chúng tôi đã kịp thời ngăn cản suy nghĩ điên rồ này của đối tượng”, một điều tra viên cho biết.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, Trọng từng là một sinh viên học khá trong hai năm đầu đại học. Trọng nghiện game từ năm lớp 10, lên đại học, sau giờ lên lớp và tự học, ngày nào Trọng cũng dành khoảng 4 tiếng đồng hồ đánh game.

Gia cảnh đối tượng này khá đặc biệt, cha mẹ đều làm nghề nông, cuộc sống vất vả. Trọng là con lớn trong gia đình, sau là em gái mới học lớp 6. Hằng tháng, cha mẹ Trọng cố gắng tích cóp được 2 triệu đồng để gửi lên cho con trai ăn học ở Cần Thơ. Nhiều tháng không kiếm đủ 2 triệu, cha mẹ phải vay hàng xóm. Cũng có khi kiếm được 200 – 300 ngàn đồng cũng gửi cho con trai.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra khoảng một tuần, Trọng nói với gia đình cần gấp tiền để đăng ký học thêm. Chạy vạy không kịp, gia đình đã bán chiếc xe honda duy nhất để có tiền gửi cho con. Khi biết tin con trai gây án chỉ vì những yêu cầu mù quáng trong thế giới áo, cha mẹ Trọng đã sốc nặng.

Theo Minh Hữu (Pháp luật Việt Nam)