Nam sinh viên mất tích bí ẩn trên một cây cầu

Trưa 22-1, sau một đêm và nửa ngày tìm kiếm, người thân và Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vẫn chưa tìm thấy sinh viên Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, sinh viên năm cuối Trường ĐH Vinh, quê xóm 5, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn) - mất liên lạc từ chiều 21-1.



Khu vực nơi công an phát hiện xe máy của sinh viên Đức. Ảnh: Đ.Lam

Ông Nguyễn Văn Hiếu (bố của em Đức) lo lắng cho biết: "Đêm 20-1, chúng tôi nhận được thông tin từ Công an huyện Nam Đàn sau khi họ phát hiện chiếc xe máy bị tai nạn ngã trên cầu Nam Đàn nhưng không thấy người. Phía trước xe có bị xước xát hư hỏng. Do vậy công an đưa xe về trụ sở và kiểm tra trong cốp xe có ví và điện thoại của Đức nên đã báo cho chúng tôi. Ngay trong đêm, chúng tôi cũng công an đã tìm kiếm khắp các bệnh viện và mọi nơi nhưng không thấy con tôi".

Theo ông Hiếu, thời gian qua Đức đang về quê đi thực tập. Chiều 21-1, Đức cùng nhóm bạn đi đá bóng và ăn uống tại quán ở xã Vân Diên (huyện Nam Đàn). Tại đây, Đức có uống một ít bia rượu rồi sau đó xin phép về trước. Lúc này, Đức mặc bộ quần áo thể thao và đi xe máy về nhà.



Hình sinh viên Đức. (Ảnh gia đình cung cấp)

Tuy nhiên, từ đêm 21-1, Đức mất liên lạc với gia đình, công an tìm thấy xe máy của Đức bị tai nạn trên cầu Nam Đàn.

Ai biết Đức ở đâu xin báo cho ông Hiếu số điện thoại: 01666849241 hoặc 01677024228.