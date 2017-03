Nam sinh viên 'ngáo đá' nhảy từ tầng 4 xuống đất.

Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long, xác nhận sự việc trên. Theo thông tin Công an TP Hạ Long cung cấp, danh tính nam thanh niên nhảy lầu được xác định là Lô Văn Hiền (SN 1986, trú tại xã Căm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Hiền đang là sinh viên Trường CĐ nghề mỏ Hồng Cẩm và đang thực tập tại Công ty Than Giáp Khẩu.



“Đối tượng Lô Văn Hiền chơi ma túy trên Hà Nội từ ngày 23-11 sau đó bắt xe về Quảng Ninh. 7 giờ sáng 24-11, Hiền leo lên nóc nhà bốn tầng khu Lán Bè, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long rồi bất ngờ nhảy xuống” - Đại tá Tấn thông tin.

Ngay khi nhận được tin báo Hiền xuất hiện trên nóc nhà và có biểu hiện ngáo đá, lực lượng Công an TP Hạ Long, lực lượng PCCC và cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do diễn biến vụ việc nhanh lên lực lượng chức năng không thể ngăn cản hành vi nhảy lầu của đối tượng Hiền. Khi Hiền rơi xuống và bị thương, lực lượng cứu thương đã nhanh chóng đưa Hiền đi cấp cứu.