Nam sinh viên “yêu” nữ sinh lớp 8 bị khởi tố

(PLO)-Ngày 15-12, Cơ quan công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lô Thanh Hòa (20 tuổi, sinh viên, trú bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) về tội giao cấu với trẻ em.