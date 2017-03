Nam SV ham chơi cờ bạc đi trộm xe máy bị bắt

Đối tượng ăn trộm xe Cảnh tại cơ quan công an

Thấy lực lượng công an, đối tượng này liền vứt xe máy, cắm đầu bỏ chạy về phía đường Phạm Hùng. Được khoảng 100m thì bị người mất trộm xe cùng cảnh sát đuổi kịp, bắt giữ đưa về cơ quan công an.



Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận là Nguyễn Viết Cảnh (24 tuổi ở Nghệ An, sinh viên năm thứ 2 một trường Đại học ở Hà Nội). Khi chưa bị bắt, Cảnh cùng đi với một nam sinh viên dọc các tuyến đường Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu rình những chủ xe sơ hở hòng ra tay trộm cắp.

Cảnh thừa nhận do ham mê cờ bạc và đang nợ một khoản tiền lớn nên đã nảy sinh ý định đi trộm xe.

Cảnh cùng tang vật

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong túi của Cảnh có 2 vé gửi xe tại bến xe Mỹ Đình. Ngay lập tức cơ quan công an thu giữ một chiếc xe do Cảnh cùng đồng bọn trước đây đã ăn trộm rồi gửi vào bến chờ tiêu thụ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6 nhận định, ổ trộm cắp xe máy này ngoài Cảnh khả năng còn có những nam sinh khác cùng tham gia.





Theo Tiến Dũng (Bee)