Nam thanh niên bị đâm tử vong bằng vỏ chai bia

Ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An và Phòng Cảnh sát hình sự - PC45 (Công an tỉnh Quảng Nam) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một quán nhậu ở khối phố Sơn Phổ 1 (phường Cẩm Châu, TP Hội An).



Hiện trường vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 7-6, Nguyễn Hoàng Nam (ngụ Bến Trễ, Cẩm Hà, Hội An) cùng một nhóm bạn (gồm ba nam, hai nữ) đến nhậu tại quán nhậu Phố Hồng Kông (Sơn Phổ 1). Khoảng 23 giờ 30, do đã khuya nên chủ quán yêu cầu thanh toán tiền để dọn dẹp. Nhóm này trả tiền xong nhưng vẫn ngồi lại uống hết số bia còn trên bàn.

Đến khoảng 0 giờ 50 phút rạng sáng 8-6, chủ quán phát hiện có tiếng chai bia vỡ nên mở cửa ra xem thì thấy Nam nằm gục xuống ở gần bàn nhậu, máu chảy lênh láng. Bà hối thúc nhóm thanh niên chở đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, bà đóng quán đi ngủ vì nghĩ sự việc không quá nghiêm trọng. Đến sáng cùng ngày, khi công an đến khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai thì bà mới biết Nam đã tử vong.



Theo nhận định bước đầu, có thể Nam đã bị một trong hai cô gái ngồi cùng bàn nhậu dùng chai bia vỡ đâm vào cổ dẫn đến mất máu và tử vong. Tại hiện trường, trên bàn nhậu của nhóm thanh niên có nhiều vỏ chai bia bị vỡ. Phía bên kia đường (nơi được cho là Nam đứng vệ sinh) còn nhiều vết máu.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.