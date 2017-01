Nam thanh niên bị tố bỏ thuốc mê rồi hiếp dâm thiếu nữ?

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 1-1, Câu lạc bộ Săn bắt cướp Biên Hòa đã bắt nghi phạm Phạm H. (ngụ khu Phúc Hải, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) giao cho Công an phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa.



Cụ thể, khoảng hai ngày trước gia đình chị Nguyễn Thị L. (17 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, nạn nhân trong vụ việc) có tố cáo Phạm H. đã có hành vi cho L. uống thuốc mê rồi hiếp dâm chị và quay lại clip.



Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến ngày 1-1, gia đình chị L. phát hiện Phạm H. đang đi làm tại một quán cháo trên đường Đồng Khởi (gần UBND phường Tân Hiệp) nên đến hỏi chuyện.

“Do quá bức xúc, người nhà chị L. và người dân đã kéo đến rất đông vì thế khi nhận tin báo, chúng tôi đã đến đưa Phạm H. về Công an Tam Hiệp”, một thành viên Câu lạc bộ Săn bắt cướp Biên Hòa kể.



Theo lời bị hại, do quen biết qua Facebook nên nghi phạm này mời cô gái đi uống nước gặp mặt tại một quán nước trên địa bàn TP Biên Hòa. Trong lúc uống nước, cô gái bị nghi phạm lén bỏ thuốc mê vào ly nước. Sau đó nghi phạm đưa cô gái vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm và quay clip lại.



Trong khi đó, về vấn đề này Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết bước đầu nghi phạm khai trước đó nghi phạm và nạn nhân là người yêu của nhau. Sau khi chia tay do níu kéo tình cảm không được nên nghi phạm mới thực hiện hành vi chuốc thuốc mê để hiếp dâm cô gái.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ông Đạt chưa cho biết tên nghi phạm.