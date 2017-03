Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở tiệm cầm đồ

Tối 17-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên trong tiệm cầm đồ nằm trên đường D1 (KDC Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương). Nạn nhân tên Nam (khoảng 30 tuổi).



Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ việc. Ảnh: VH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, người nhà anh Nam đến tiệm cầm đồ gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa vào thì bàng hoàng phát hiện anh Nam đã tử vong trong tư thế treo cổ ở giữa tiệm.



Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tới tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong. Người nhà nạn nhân cho hay anh Nam sống ở Đồng Nai, cách đây ba ngày, do vợ chồng chủ tiệm cầm đồ về quê có công việc nên nhờ anh Nam xuống trông coi tiệm giúp.