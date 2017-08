Nam thanh niên đánh 3 công an xã ngay tại trụ sở

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa tiến hành họp liên ngành với Công an huyện Nhơn Trạch và Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch để thông nhất đưa vụ án Nguyễn Minh Phụng phạm tội chống người thi hành công vụ làm án điểm.



Theo hồ sơ, vào khoảng 13 giờ ngày 15-7, sau khi uống rượu ở quán karaoke, Nguyễn Minh Phụng (24 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) đi bộ đến tiệm nhôm kính của anh Nguyễn Minh Trung tại ấp 2 cùng xã Phước Khánh.

Tại đây, Phụng gặp anh Nguyễn Minh Tuyền, là em trai của anh Trung đang làm việc bên trong tiệm. Phụng đòi nợ số tiền 1.500.000 đồng mà anh Tuyền đã mượn của Phụng cách đây khoảng một năm mà chưa trả. Do anh Tuyền chưa có tiền trả, Phụng định lấy một máy mài kính để trừ nợ nhưng gia đình anh Tuyền ngăn cản và gọi điện báo công an xã Phước Khánh.

Công an xã Phước Khánh mời Phụng về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây Phụng không hợp tác và có lời lẽ thô tục, chửi bới, thách thức công an. Trong lúc anh Nguyễn Trọng Nhân là công an viên đang tiến hành ghi lời khai của Phụng, bất ngờ Phụng đạp một cái vào bụng anh Nhân.

Thấy vậy các anh Trương Minh Lộc và Nguyễn Hoài Ẩn (đều là công an viên xã Phước Khánh) vào can ngăn cũng bị Phụng chống cự và dùng tay đánh nhiều cái vào người anh Lộc và anh Ẩn. Lực lượng Công an xã khống chế bắt giữ Phụng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.