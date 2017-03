Nam thanh niên giả nữ cảnh sát lên mạng Zalo lừa tiền

Ngày 1-5, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khá hi hữu qua mạng Zalo từ Công an thị trấn Phước Bửu.



Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2016, do không có tiền tiêu xài nên Lương Văn Thắng (30 tuổi, ngụ ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) nghĩ ra một chiêu lừa đảo qua mạng Zalo.

Thắng lập nickname ở mạng Zalo với cái tên “Roi anh se quen em”, lấy hình một nữ cảnh sát trên mạng làm đại diện. Sau đó, trong vai nữ cảnh sát công tác tại Công an TP Vũng Tàu, Thắng làm quen, kết bạn với anh LQN (31 tuổi, ngụ thị trấn Phước Bửu).

Thắng và anh N. nhắn tin qua lại rất tình cảm, mùi mẫn với anh N. Sau đó anh N. đã yêu “cô nữ cảnh sát” và giữa hai bên hứa hẹn tình cảm, tiến tới kết hôn. Tuy nhiên, mỗi lần anh N. muốn gọi điện thoại nghe giọng người yêu thì “cô” này lại viện cớ đang đi công tác tại Campuchia, không gọi được.

Thắng nói với anh N. cần mượn tiền để làm việc riêng. Tin tưởng nên anh N. đã bảy lần gửi tiền cho Thắng thông qua đường bưu điện tới địa chỉ của Thắng (Thắng nói với anh N. đây là địa chỉ anh trai mình - PV) với tổng số tiền 42 triệu đồng.

Mới đây nhất, Thắng lại hỏi mượn tiền "người yêu". Tuy nhiên, do tình cờ, anh N. phát hiện thông qua định vị điện thoại thấy “người yêu” không phải ở Campuchia như đã nói mà chỉ cách nhà anh khoảng 4 km. Anh N. âm thầm xác minh và báo công an thị trấn.

Mới đây, Thắng lại tiếp tục hỏi mượn tiền anh N. Anh N. nói lần này không chuyển qua bưu điện mà hẹn anh trai “người yêu” để đưa trực tiếp. Khi Thắng đến gặp anh N. tại quán cà phê thì bị Công an thị trấn Phước Bửu mời về làm việc. Bước đầu, Thắng thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Hiện Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ.