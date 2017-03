Nam thanh niên gieo mình xuống sông Hàn tự vẫn

Nạn nhân là anh P.H.V (quê ở Điện Bàn, Quảng Nam). Theo những người dân chứng kiến kể lại, vào khoảng 14 giờ ngày 25/6, họ thấy anh V. đi bộ theo hướng từ quận Ngũ Hành Sơn về quận Hải Châu, khi đến giữa cầu thì anh này bất ngờ trèo qua lan can rồi gieo mình xuống sông.



Nhìn thấy anh V. trèo qua lan can, người đi đường đã tri hô nhưng không có ai gần đó để có thể ngăn cản anh V. lại.



Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Lực lượng chức năng đã cho thuyền xuống sông để tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng đến 16 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm được.





Theo Khánh Hồng (DT)