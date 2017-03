Nam thanh niên lừa bạn đồng tính lấy điện thoại

Ngày 4-6, Công an quận 1 cho biết vừa tạm giữ Liêu Nguyễn An Khương (31 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận 2) để điều tra về hành vi ừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Khương bị bắt khi mượn điện thoại của người bạn trai mới quen với mục đích chiếm đoạt (ảnh do Công an cung cấp)

Trước đó, anh LHV và Liêu Nguyễn An Khương quen biết nhau qua mạng xã hội OLA. Đến ngày 30-5, anh V. hẹn gặp Khương đi quan hệ đồng tính. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, cả hai gặp nhau tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - 3/2.



Trong quá trình đi, Khương biết anh V. có điện thoại nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện, nam thanh niên giả vờ kêu anh V. chở về nhà chị mình tại hẻm 221 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1.

Khi đến trước nhà số 221/19 Trần Quang Khải, Khương hỏi mượn điện thoại của anh V. để gọi cho chị. Anh V. tin tưởng nên đưa điện thoại cho Khương.

Khương cầm điện thoại, giả vờ bấm số rồi vừa đi vừa nói chuyện vào trong hẻm 221/19 Trần Quang Khải với mục đích bỏ chạy ra đường Bà Lê Chân trốn thoát. Tuy nhiên, nam thanh niên vừa đi được vào hẻm thì bị Công an phường Tân Định phát hiện, bắt giữ.

Chiếc điện thoại mà Khương có ý định chiếm đoạt trị giá khoảng 2 triệu đồng.