Nam thanh niên mang cọc tiền giả đi mua vàng

Chiều 6/10, Công an phường 1, thành phố Tân An (Long An) đang làm rõ và lập hồ sơ bước đầu, chuyển lên cấp trên để tiếp tục điều tra xử lý Nguyễn Văn Bình (22 tuổi, ở Tiền Giang) về hành vi mua vàng thật, trả tiền giả.

Lúc 14h cùng ngày, Bình chạy xe máy đến cửa hàng vàng Kim Thanh 2 ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP. Tân An để mua vàng. Sau khi chọn mua một số vòng, vàng, nữ trang… Bình móc tiền ra trả và lấy vàng ra xe định bỏ đi thì bị chủ tiệm vàng phát hiện tiền giả liền đuổi theo bắt giữ Bình. Chủ tiệm vàng cho biết, khi trả tiền, tên Bình đưa một cục tiền, buộc gói cẩn thận. Tuy nhiên khi mở ra kiểm tra bên trong toàn là tiền giả, chỉ có 1-2 tờ ở hai đầu là tiền thật.

