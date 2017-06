Nam thanh niên nghi bị lừa sang TQ, may mắn gặp CSGT

Thông tin từ Đội CSGT số 4, tối ngày 26-6 trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế (Hà Nội), các chiến sỹ đã phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên vạch sơn, phần dành cho người đi bộ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, tránh nguy hiểm có thể xảy đến với nạn nhân. Đồng thời, kiểm tra sơ cứu cho nam thanh niên.



Anh Nam được các chiến sỹ CSGT nhiệt tình giúp đỡ.

Khoảng một lúc sau, nạn nhân đã tỉnh và cho biết mình tên Phạm Văn Nam (SN 1990, hộ khẩu ở tỉnh lộ 743, Dĩ An, Bình Dương) bị lừa bán sang Trung Quốc làm lao động khổ sai. May mắn, cách đây 3 ngày Nam đã tìm cách trốn về Việt Nam, do không còn tiền, không được ăn uống đầy đủ nên ngất xỉu trên đường.



Hiện tại, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã bàn giao anh cho Công phường Phố Huế để tìm cách liên hệ với gia đình đưa anh Nam về quê.