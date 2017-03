Nam thanh niên nguy kịch do nghi chế thuốc pháo

(PLO) - Rạng sáng 15-12, nạn nhân Nguyễn Văn Thung (20 tuổi, trú xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đã được chuyển từ BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An ra đến Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị thuốc pháo nổ.