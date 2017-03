Nam thanh niên nhậu say đá vào mặt phó công an xã

Ngày 17-10, lãnh đạo Công an huyện Hớn Quản, Bình Phước cho biết đã tạm giữ Phạm Anh Đức (22 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản) vì có hành vi chống người thi hành công vụ.







Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13-10, trong khi uống rượu say cùng nhiều người thì Đức mâu thuẫn rồi xô xát với bạn nhậu. Nhận tin báo, ông Điều Quang, Phó Công an xã Phước An, đến giải quyết thì Đức có lời lẽ đe dọa, đá vào mặt ông Quang gây thương tích. Nhiều người dân đã hỗ trợ ông Quang khống chế Đức.