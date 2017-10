Nam thanh niên trộm chó, bị dân treo cổ lên cột điện

Mấy ngày nay, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một nam thanh niên bị trói tay, miệng bị chảy máu, đang bị treo cổ lên cột điện, cạnh đó là một con chó đã chết.



Nam thanh niên bị trói tay rồi treo lên cột điện. Ảnh FB

Theo thông tin đăng tải, nam thanh niên trong bức ảnh tên H. (16 tuổi, trú tại Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang). Trong lúc đi trộm chó, H. bị người dân bắt được và đánh chảy máu miệng, sau đó treo lên cột điện.

Chiều 25-10, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Mai Đình xác nhận có sự việc trên. Tuy nhiên, nam thanh niên trong bức ảnh chỉ là người ở địa phương, còn vụ việc thì xảy ra tại địa bàn xã khác.

Tiếp tục liên hệ với chính quyền xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa, Bắc Giang), đại diện đơn vị này cho biết đúng là có vụ việc một nam thanh niên ở xã Mai Đình sang địa bàn trộm chó, bị người dân bắt giữ, đánh đập và treo cổ lên cột điện.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ tối ngày 24-10. Rất may, lực lượng công an xã kịp thời phát hiện, giải cứu nam thanh niên rồi đưa tới trạm y tế, do vậy người này chỉ bị thương nhẹ.

Thời điểm bị người dân bắt giữ, nam thanh niên đã trộm được một con chó của hộ dân trong xã.

“Lực lượng công an xã đã phối hợp với công an huyện, đưa nam thanh niên về địa phương để giáo dục”, vị lãnh đạo UBND xã Đông Lỗ cho hay.