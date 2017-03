Nam thanh niên tự thiêu ngay sát trụ sở công an phường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa nay, nhiều dân dân sống trên đường Huỳnh Tịnh Của phát hiện một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) cầm trên tay can xăng rồi bất chợt mở nắp tưới vào người và châm lửa tự thiêu.



Hiện trường nam thanh niên tự thiêu ngay cạnh trụ sở công an phường 8, quận 3



Do vụ tự thiêu xảy ra ngay sát trụ sở Công an phường 8, quận 3 nên mọi người liền dùng bình chữa cháy mini trong công an đến dập lửa, đồng hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện quận 1 cấp cứu. Do vết thương quá nặng, các y bác sĩ tại đây đã làm thủ tục chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa.



Theo nhiều người dân sinh sống gần trụ sở Công an phường 8 cho biết, người đàn ông tự thiêu tên là Sơn, khoảng 30 tuổi. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được làm rõ.



Theo Đình Thảo (Dân trí)