Nam thanh niên tự thiêu trong phòng trọ

Theo nguồn tin, khoảng 9h ngày 31/7, anh Hùng mua xăng về phòng trọ đổ lên người rồi tự bật lửa thiêu sống. Được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng do vết bỏng quá nặng, nạn nhân đã tử vong.



Nhận được tin báo, Công an TP. Biên Hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lập biên bản điều tra vụ việc. Kết luận ban đầu cho biết, nạn nhân do buồn chuyện gia đình đã hành động dại dột như trên.



*Trong một vụ việc khác, ngày 1/8 Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Quyền (SN 1975, ngụ tại KP3, phường Trảng Dài) để điều tra làm rõ hành vi giết người.



Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, Quyền đã hẹn ông Nguyễn Phước Thu (SN 1962, ngụ tại KP5, P.Tân Biên) đến quán cà phê Trúc Nguyên (KP4, P.Tân Hiệp) để nói chuyện.



Tại đây hai người nảy sinh cãi vã, bất ngờ trong lúc nói chuyện, Quyền rút daoThái Lan trong người đâm một nhát giữa ngực làm ông Thu gục ngay tại chỗ. Gây án xong, tên sát thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.



Ông Thu được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm thấu tim nên tử vong vào hồi 22h cùng ngày tại bệnh viện Đồng Nai. Qua điều tra truy xét, cơ quan chức năng đã tóm được tên Quyền.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Theo M.M (VTC News)