Nằm trong phòng trọ không cài cửa, cô gái bị cướp xông vào khống chế

Chiều 29-9, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp hai nghi can Châu Kiều Lâm (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Phương Nam (19 tuổi, quê Nam Định) về hành vi cướp tài sản.





Hình ảnh hai nghi can Lâm và Nam tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Lâm và Nam quen biết nhau được ba tháng vì cùng ở một khu nhà trọ tại khu phố 2 (phường Trảng Dài). Cả hai đều không có việc làm ổn định và nghiện hút bồ đà. Để có tiền tiêu xài, Lâm cùng Nam bàn kế hoạch đến các khu nhà trọ công nhân để tìm tài sản trộm, cướp.

Trưa 29-9, cặp đôi này đến khu trọ thuộc tổ 12 (khu phố 2) để tìm “mồi”. Tại đây, Lâm và Nam phát hiện chị Trần Thị Ngọc (25 tuổi) đang nằm trong phòng trọ một mình cầm điện thoại chơi. Thấy vậy cả hai xong vào khống chế, cướp điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong lúc chống cự, chị Ngọc đã cắn vào tay một đối tượng.

Nhận được tin báo, Đại úy Mai Đức Hiền - Phó Trưởng Công an phường Trảng Dài đã trực tiếp cùng lực lượng công an phường truy xét để bắt giữ nghi can.

Chỉ sau 30 phút truy xét công an phường đã bắt giữ được hai nghi can Lâm và Nam khi cả hai đang lẩn trốn tại phòng trọ ở khu phố 2. Khám xét nơi ở, công an thu giữ được tang vật là chiếc điện thoại di động mà hai nghi can vừa cướp được của chị Ngọc. Tại cơ quan công an, Lâm khai mình đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cướp tài sản.

Hiện công an phường đã lập hồ sơ, bàn giao hai nghi can lên Công an TP Biên Hòa để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.