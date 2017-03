Nạn nhân bị bắn ở Đà Nẵng đã tử vong

Chiều 26-11, tin từ BV Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Limuzi (quốc tịch Trung Quốc) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, ông Li được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đạn bắn vào vùng ngực. Vết thương sâu và mất nhiều máu. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông Li đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân đã được chuyển về Trung tâm Giám định pháp y TP Đà Nẵng để tiến hành giám định.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào sáng cùng ngày, hàng trăm người dân sống dọc con hẻm trên đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hoảng hốt khi nghe tiếng súng nổ chát chúa phát ra từ trước nhà 184/20 (Bin Star hotel).

Vào thời điểm trên, ông Li đang chuẩn bị đưa con gái đi học thì bất ngờ bị một thanh niên ngồi trên xe máy chờ sẵn trước cửa rút súng bắn trúng người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Đà Nẵng cùng lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, lấy lời khai ban đầu để khẩn trương truy tìm hung thủ gây án. VKSND TP Đà Nẵng và VKSND quận Sơn Trà cũng có mặt tại hiện trường để giám sát công tác điều tra.





Hiện trường vụ nổ súng xảy ra ngay trước Bin Star hotel. Ảnh: TT

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Hữu Do - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) cho biết ông Li nhập cảnh lần đầu tiên vào Việt Nam từ đầu năm 2012. Trong cùng thời gian này, ông Li cưới vợ (người Việt Nam). Do có vợ con ở Việt Nam nên ông Li thường xuyên qua lại giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Nhiều lần ông Li còn dẫn cả vợ con qua Trung Quốc.

Theo quy định hiện hành, khi có thân nhân ở Việt Nam thì ông Li được Nhà nước cấp giấy miễn thị thực (có giá trị trong thời gian sáu tháng). Lần nhập cảnh mới nhất của ông Li là vào tháng 11.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tung quân truy bắt hung thủ gây án.