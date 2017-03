Nạn nhân bị đe dọa sát hại

“MÓN QUÀ” ĐẦU NĂM!

Tin nhắn đầu tiên ông Ba nhận lúc 15 giờ 25 phút ngày 13-2-2011 từ số điện thoại 01676418087, có nội dung: “Tao sẽ thịt mày Ba Cu, để bố mày ở trong tù 17 tháng” (Ba Cu là tên thường gọi của ông Lê Văn Ba). Chưa hết bàng hoàng, ông Ba nhận tiếp tin nhắn lúc 15 giờ 39 phút cũng từ số điện thoại trên, nội dung: “Mày làm tao quá khổ, tao sẽ xin mày để trả cho đời...”.

Tin nhắn đe dọa

Lúc 15 giờ 32 phút ngày 13-2-2011, luật sư Nguyễn Minh Tường (Công ty luật Phan Nguyễn, TPHCM) cũng nhận được tin nhắn đe doạ từ số máy trên. Luật sư Tường là người bảo vệ quyền lợi của bị hại Lê Văn Ba trong vụ án cố ý gây thương tích làm xôn xao dư luận tại QGV.

Ông Ba trình bày: “Lúc đầu tôi còn bán tin bán nghi. Đến khi luật sư Tường điện thoại trao đổi, tôi nhận ra ngay tin nhắn có liên quan đến nhóm côn đồ từng đả thương tôi cách đây gần hai năm”. Ông Ba được biết Viện kiểm sát QGV đã ra quyết định đình chỉ đối với bị can Nguyễn Văn Hùng (SN 1987 ngụ thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội; trú Tô Ngọc Vân, P. Thạnh Xuân, Q12, TPHCM) từ tháng 12-2010. Ông Ba nhẩm tính: “Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 7-2009, đến ngày được “tha bổng” đúng 17 tháng, trùng khớp với nội dung tin nhắn đe doạ đòi lấy mạng tôi...”.



Ông Lê Văn Ba với thương tích 13% vĩnh viễn

LẬP LUẬN “TRÉO NGOE”

Như Báo đã phản ánh, tối 1-3-2009 xe cẩu 57H-1909 chở cột bê-tông làm lún con đường ở tổ 17, P14QGV do gia tộc ông Ba bỏ tiền làm. Tối 4-3-2009, xe cẩu tiếp tục chở ba thanh niên, trong đó có Nguyễn Văn Hùng vào con đường trên, người nhà ông Ba ngăn cản dẫn đến cự cãi. Ông Ba đứng ra giải hòa, mọi chuyện êm xuôi. Bất ngờ, Vũ Văn Triều (chủ xe 57H-1909) cùng Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1974 ngụ Q12) xuất hiện. Lâm xông tới dùng tay hất bà Lê Thị Phụng (em ông Ba), đấm vào mặt anh Nguyễn Thanh Liêm (cháu ông Ba). Ông Ba can ngăn liền bị đánh gãy mu bàn tay; anh Nguyễn Thanh Hoàng (anh ruột Liêm) bị đánh trúng đầu. Một nhóm thanh niên khác chạy xe ập đến, mang theo mã tấu kéo lê xuống đường nẹt lửa để uy hiếp tinh thần. Lâm hét to nhiều lần “tụi bây tìm được đứa nào giết chết hết cho tao”, nhằm kích động đồng bọn gây án. Y còn lấy đá ném bể kính nhà bà Lan (em ông Ba)... Ông Ba bị 13% thương tích vĩnh viễn; hai anh Liêm và Hoàng mỗi người bị 2%.

Cơ quan CSĐT - Công an QGV khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng ngày 14-7-2009. Ngày 5-8-2009, ông Vũ Văn Triều viết đơn gởi ông Ba “xin bồi thường” 30 triệu đồng để được bãi nại. Ngày 12-8-2009, ông Triều viết đơn nâng mức bồi thường lên 50 triệu đồng. Kiên quyết từ chối, ông Ba làm đơn kiến nghị xử lý nghiêm vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.



Bị cáo Hùng tại phiên toà trước đây

Ngày 5-11-2009, Viện Kiểm sát QGV ra cáo trạng truy tố Hùng về tội cố ý gây thương tích. Ông Ba liên tục khiếu nại: “Kẻ đả thương tôi là Vũ Văn Triều. Ngoài ra còn có Nguyễn Ngọc Lâm đóng vai trò cầm đầu, điều đồng bọn tới lùng sục từng nhà, lớn tiếng hô hào giết người, gây náo động cả khu phố. Ngay từ đầu, tôi làm đơn đề nghị xử lý hình sự Lâm và Triều, nhưng cáo trạng lại truy tố Hùng là người làm công cho Triều!”.

Tại phiên tòa ngày 16-4-2010, Hùng nhận tội rất thành khẩn nhưng lời khai có nhiều mâu thuẫn, nhất là tư thế gây án. Thấy không ổn, toà liền hoãn xử, trả hồ sơ cho VKS để thực nghiệm điều tra, cho bị hại nhận dạng kẻ gây án.

Ngày 19-11-2010, ông Hoàng Hiếu - Viện trưởng Viện Kiểm sát QGV, ký quyết định số 27A/KSĐT nêu rõ: “Ngay từ đầu ông Ba khẳng định không phải Hùng đánh ông. Trong biên bản đối chất với Vũ Văn Triều, ông Ba và nhân chứng Lê Thị Phụng đều xác định không phải Hùng mà là Triều gây thương tích cho ông Ba. Tại phiên tòa ngày 16-4-2010, ông Ba tiếp tục khẳng định không phải Hùng gây thương tích cho ông”. Từ đó, ông Hiếu kết luận: “Chưa đủ chứng cứ để xác định Hùng phạm tội cố ý gây thương tích”.

Ngày 7-12-2010, Viện trưởng Hoàng Hiếu ký quyết định số 01/KSĐT, khẳng định: “Hùng đã phạm tội “cố ý gây thương tích”; tuy nhiên người bị hại không yêu cầu xử lý đối với Hùng”. Ông Hiếu kết luận: “Cho miễn trách nhiệm hình sự đối với Hùng, chuyển xử lý hành chính, phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp cho Hùng...”.

Nạn nhân Lê Văn Ba bức xúc: “Tôi làm đơn tố cáo Vũ Văn Triều đánh tôi, nhưng Nguyễn Văn Hùng lại bị truy tố! Sau 17 tháng, ông Viện trưởng Hiếu mới nhận ra “chưa đủ chứng cứ” nên thả bị can nhưng lập luận tréo ngoe! Việc Hùng bị “oan” 17 tháng do Viện Kiểm sát, nhưng tôi bị chĩa “mũi dùi”. Cả luật sư cũng vạ lây”.

Chiều 17-2-2011, ông Ba nhờ người quen gọi vào số thuê bao đã nhắn tin đe dọa 01676418087. Nghe điện thoại là một người đàn ông giới thiệu tên H. Sau đó ông H. đã sử dụng thuê bao 0989760409 để nhắn tin cho người quen ông Ba liên hệ với Vũ Văn Triều theo số 0908281976. Ông Ba cho biết: “Tôi đã viết đơn tố cáo, đề nghị làm rõ đối tượng có hành vi đe dọa sát hại nhiều người, đồng thời kiến nghị xử lý hình sự Vũ Văn Triều đã đả thương tôi cùng một số đối tượng liên quan...”.



Theo M.THANH - TH. ÂN (CATP)