Nạn nhân kể lại vụ tai nạn trên đường cao tốc

Buổi chiều ngày hôm trước, hai vợ chồng anh Nắng đón xe từ tỉnh Bạc Liêu để đưa con trai lên bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) chữa bệnh. Cả gia đình anh ngồi ghế giữa xe khách loại 16 chỗ của Danh nghiệp tư nhân vận tải Hảo (Cà Mau) do Nguyễn Thanh làm tài xế.

Khi xe chạy trên đường cao tốc Trung Lương (địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì mọi người hầu hết đã ngủ. Anh Nắng vẫn còn thức vì ôm con trong lòng, vợ ngồi bên cạnh đang dựa vào ngủ.

Anh Nắng đang kể lại vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương.

“Chiếc xe đang chạy nhanh bất ngờ nghe một tiếng ầm vang trời, con trai rơi xuống sàn tôi liền nhoài người chộp lại được. Lúc này chiếc xe đã bẹp nát, nhiều người nằm bất động mình bê bết máu, trong đó có cả vợ tôi...”, người đàn ông nhăn nhó kể lại trong đau đớn.

Cũng theo anh Nắng, những người còn tỉnh táo đã cố gắng đập cửa kính để bò ra ngoài và được đội cứu hộ trên đường cao tốc đưa đi cấp cứu. Do cú tông mạnh phần đầu và mui xe bị vỡ nát. Nhiều mảnh kính và sắt đâm vào những người trên xe.

Cùng nằm trong phòng cấp cứu với anh còn cậu con trai Phan Hữu Hân (3 tuổi) cũng đang được điều trị. Riêng vợ anh, chị Tô Thị Cẩm Loan (33 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy do chấn thương sọ não. Tuy nhiên chưa ai dám báo cho anh tin dữ.

Khuôn mặt bầm tím, chị Lâm Thị Sáu (46 tuổi, quê Cà Mau) chỉ nghẹn ngào: “Tôi đưa mẹ đi khám bệnh, ai ngờ lại gặp nạn giữa đường và bà đã mất. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao…”.

Chiếc xe tải nổ bánh nằm bên đường dành cho làn xe 100km/h.

Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái cho biết, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ khoa cấp cứu đã tiếp nhận liên tục 13 trường hợp của vụ tai nạn giao thông trên. Ngay sau đó chúng tôi đã huy động toàn bộ các y, bác sĩ của bệnh viện để tiến hành điều trị.

Ngoài 3 nạn nhân tử vong, 10 người khác nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy tay, chân, đa chấn thương. Trong đó, duy nhất chỉ có bé Trần Thị Nhã Anh (8 tuổi) bị thương nhẹ đã được cho xuất viện. Hiện 9 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo công an tỉnh Long An, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn là do chiếc xe tải bị nổ vỏ bên trái nên lách sang làn đường dành cho xe tốc độ 100 km/giờ. Từ phía sau, tài xế xe khách đang chạy với tốc độ cao không xử lý kịp đã đâm vào đuôi xe tải. Hiện tài xế xe tải Nguyễn Kiến Phát (quê Bạc Liêu) đã ra trình diện tại Công an tỉnh Long An.

Theo H. An (Ngôi sao)