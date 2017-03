Nạn nhân không chịu thay bộ đồ dính máu

Cuối năm 2014, Cà Mau rúng động về thông tin một vụ cướp táo tợn tại phường 8, TP Cà Mau. Nạn nhân là vợ một bác sĩ (BS), bị kẻ cướp xông vào khống chế giữa ban ngày, giật rách tai để lấy đôi bông cùng hơn 200 triệu đồng, điện thoại…

Sau hai ngày điều tra, công an phá nhanh vụ cướp kỳ cục này nhưng không thể xử lý được “thủ phạm”.

Xông vào nhà cướp giữa ban ngày

Khoảng 8 giờ sáng 20-10-2015, người dân rúng động về thông tin vụ cướp táo bạo giữa trung tâm TP Cà Mau.

Theo những người sát nhà chị D., khi BS S., chồng chị vừa đưa con đi học thì bọn cướp đã tấn công vào nhà, gây thương tích, khống chế chị D. cướp đi 200 triệu đồng cùng nhiều nữ trang khác. Những người chứng kiến còn kể rõ là thấy chị D. chạy ra sân trong tình cảnh máu me chảy dài từ tai xuống cổ, dính vào quần áo, miệng la to “cướp, cướp” đến khàn giọng. Cô giúp việc nhà mặt mày tái mét cũng hùa với chủ la làng thất thanh.

Nhận tin báo từ cơ sở, Công an tỉnh Cà Mau cử cả chục trinh sát, điều tra viên về nơi có vụ cướp. Các hoạt động điều tra diễn ra khẩn trương. “Một vụ cướp táo bạo giữa ban ngày, gây hoang mang cho dân chúng. Ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phải điều tra phá án nhanh nhất để dân an tâm” - Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Cà Mau, cho biết.

Làm việc với nạn nhân, công an đánh giá kẻ cướp quá liều lĩnh, táo bạo. Theo lời khai của chị D., khoảng 6 giờ 13 phút, chồng chị lấy xe máy chở hai con đi học. Chị hạ cửa cuốn trước nhà rồi dọn dẹp chén bát mà chồng con vừa ăn sáng xong như thường lệ. Sau đó chị lên phòng ngủ ở tầng một (nhà chị ba tầng) lấy áo quần định đi tắm. Chị vừa lấy đồ xong thì một tên cướp bịt mặt xuất hiện, lao tới dùng tay trái siết cổ, tay phải cầm dao khống chế. Một tên bịt mặt bằng khẩu trang khác đi ra sau nhà lấy hai con dao rồi quay lại đe dọa, ép chị mở tủ sắt lấy 200 triệu đồng và lột một số nữ trang trên người chị.

“Bọn cướp giật hai lần mới đứt được sợi dây chuyền vàng gần tám chỉ tôi đang đeo trên cổ. Một tên khác giật mạnh chiếc bông tai làm rách toạc phần dái tai của tôi rồi tẩu thoát” - chị D. khai với công an.

Lời khai của nạn nhân phù hợp với thương tích và những vết trầy xước trên người chị. Nhiều tình tiết khác cũng phù hợp như chúng có thể lẻn vào nhà chị từ cửa cuốn do chị hạ chưa tiếp đất (còn cách đất 50 cm). Chồng chị cũng xác định nhà bị mất hai con dao như lời chị khai báo…





Người dân hiếu kỳ đến xem công an khám nghiệm hiện trường chị D. bị cướp. Ảnh: T.VŨ





Công an Cà Mau họp bàn việc phá án.

Phá án rồi lúng túng xử lý!

Tuy nhiên, khi điều tra lấy lời khai từ sáng đến chiều chị D. cứ để nguyên bộ áo quần dính máu mà chẳng chịu thay làm các điều tra viên nghi vấn, chuyển hướng điều tra, thay vì tìm hung thủ thì chuyển sang xem xét những người trong gia đình nạn nhân.

Và quả nhiên, đến chiều hôm sau, công an xác định chắc chắn đây là màn kịch do chị D. dựng lên chứ chẳng có vụ cướp nào.

Trắng đen đã rõ nhưng các điều tra viên lại thấy một tình huống hóc búa cần cân nhắc. Chị D. có đủ gan tự xé rách tai thì cũng có khả năng nhảy lầu tự sát khi cơ quan điều tra công bố kết quả này.

Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Cà Mau, quyết định hoãn việc công bố thông tin để cân nhắc cách thông báo. Ông cho mời BS S., chồng chị D., lên làm việc.

Trong phòng riêng của Đại tá Quốc, sau khi mời uống trà, ông thông báo kết quả điều tra cho BS S. đây là vụ cướp giả, do chính vợ anh bày ra.

“BS S. mặt tái xanh, không tin vào sự thật, tôi phải trấn an rồi bày ra cho anh này toàn bộ những thứ “bị bọn cướp lấy mất”” - ông Quốc kể.

Theo ông Quốc, ông đưa ra hai con dao mà chị D. bảo bọn cướp dùng khống chế chị, đưa ra bông tai, điện thoại di động của chị vợ nhờ anh này nhận dạng. BS S. sờ lên hai con dao, xem điện thoại, bông tai và nín lặng nhíu mày… Ông thông báo cho vị BS hay là các điều tra viên đã tìm được dao, bông tai ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Chiếc điện thoại được các trinh sát tìm thấy ở một bụi rậm phía sau nhà. “Anh nghĩ xem, có bọn cướp nào đã dám giật bông đến gây rách tai của nạn nhân rồi bỏ lại không? Vụ cướp giả này chỉ nhằm vào một việc là đánh lừa chồng để hợp thức hóa số tiền nào đó mà thôi” - ông Quốc thuyết phục vị BS.

Theo ông Quốc, ngồi trong phòng máy lạnh nhưng mặt BS S. từ tái chuyển sang đỏ lừ như người say rượu khi biết sự thật. “Tôi vỗ vai, an ủi và nói nhiều về những điều chẳng dính dáng gì đến vụ án là tiền bạc và hạnh phúc gia đình với BS S. bằng trải nghiệm của bản thân mình. Sau đó tôi hướng dẫn anh này cách canh giữ, thuyết phục vợ ít gây tổn thương nhất và cho anh số điện thoại để hỗ trợ trong tình huống xấu...” - ông Quốc kể.

“Đúng như dự đoán của tôi, hai vợ chồng BS S. thức trắng đêm nói chuyện. Đến 4 giờ sáng, BS S. gọi điện thoại cho tôi hay mọi việc đã xong. Sau đó anh này chở vợ đến công an, kể rõ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện trước khi trời sáng. Chị D. bị xử lý hành chính vì báo án giả” - ông Quốc nói.