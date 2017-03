Nạn nhân mua vé máy bay cho kẻ trộm người TQ về nước

Ngày 8-3, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đã xử lý xong vụ một người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc (TQ) trộm tiền trên máy bay.

Theo đó, Công an TP.HCM và cơ quan chức năng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành các thủ tục cần thiết để trục xuất vị khách TQ về nước vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Cụ thể, vị khách này có hành vi trộm cắp trên máy bay. Điều đáng nói, chính người bị trộm tiền đã trích tiền túi mua vé máy bay cho kẻ trộm về nước.



Trên chuyến bay mang số hiệu VN217 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP.HCM (khởi hành sáng 2-3), hành khách Hoàng Tiến Hưng bị một người đàn ông có quốc tịch TQ trộm tiền. Lúc đó ông Hưng đang ngồi ăn sáng trên máy bay thì người đàn ông ngồi dãy ghế sau đứng lên mở khoang hành lý phía trên, lén lấy túi xách của ông Hưng bỏ vào ngực rồi đi thẳng xuống phòng vệ sinh. Một hành khách nữ tình cờ nhìn thấy sự việc đã báo ngay với tiếp viên trưởng và đối tượng nghi vấn bị tổ bay giữ lại khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh.

Qua kiểm tra, tổ bay phát hiện 9 triệu đồng được giấu trong túi quần, áo của nghi can cùng 4,5 triệu đồng được phát hiện giấu trong khu vực phòng vệ sinh. Tổng cộng 13,5 triệu đồng của ông Hưng để trong túi xách “không cánh mà bay”.

Ngay khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc. Người hành khách trộm tiền khai tên là Dai Da Peng (26 tuổi, quốc tịch TQ). Sau đó Peng được bàn giao cho an ninh Cảng vụ hàng không và Công an quận Tân Bình phối hợp giải quyết. Tại cơ quan công an, Peng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Ngay khi được công an trao trả số tiền suýt bị mất, ông Hưng đã có nghĩa cử đẹp là trích lại 4,5 triệu đồng ủng hộ cho quỹ chất độc màu da cam của phường 2 (quận Tân Bình).

Tiếp theo, số tiền 9 triệu đồng còn lại, ông Hưng mua vé máy bay cho Peng, người trộm tiền của ông để bay về nước sau khi bị trục xuất. Thấy nhiều người ngỡ ngàng trước quyết định trên, ông Hưng bày tỏ: "Theo tôi chỉ nghĩ đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Dù người đó khác quốc gia, chủng tộc thì vẫn cho họ một con đường hướng thiện, sửa sai. Tôi cũng mong qua đây, mọi người cùng nâng cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh phòng, chống tội phạm".

Được biết ông Hưng là một nghệ nhân nổi tiếng, đang cùng gia đình sinh sống tại Hà Nội.