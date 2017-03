Nạn nhân TNGT nằm chết giữa đường

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm chết giữa đường ĐT 616 (đoạn qua thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) với nhiều vết máu trên cơ thể. Trên đầu nạn nhân có vết thương nghi là bị hung khí chém. Nghi ngờ đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nên người dân đã trình báo cơ quan công an. Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là Lê Trọng Tài (ngụ thôn Phú Ngọc, xã Tam Phú).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua khám nghiệm tử thi xác định thi thể nạn nhân chết giữa đường ĐT 616 là do TNGT chứ không phải là bị giết. Hiện Công an TP Tam Kỳ đang khẩn trương điều tra, xác định xe gây tai nạn.