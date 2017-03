Nạn nhập nha, móc túi hoành hành dịp tết

PC45 khuyến cáo + Người dân cần cảnh giác, không để nhiều tiền, vàng, tài sản quý giá tại nhà; nên bố trí lực lượng bảo vệ hoặc người quản lý tài sản, kiểm tra các cửa sổ, cửa ban công trước khi ngủ... + Đối với các cơ quan, doanh nghiệp cần bố trí lực lượng bảo vệ, thường xuyên tuần tra, canh gác theo đúng chức trách được giao. + Với các gia đình về quê hoặc đi du lịch dài ngày, phải bố trí người coi nhà. + Các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chủ nhà nên quy định thời gian đóng cửa, giữ hoặc giao chìa khóa cho người có trách nhiệm quản lý, tránh tình trạng người thuê trọ thông đồng với trộm… + Trộm đột nhập chủ yếu vào ban đêm, qua cửa sổ; cửa sau, lỗ thông gió… nên cần kiểm tra những nơi này trước khi đi ngủ. + Nếu có điều kiện nên trang bị camera để giúp công an phá án nhanh hơn vì các băng nhóm thường có tiền án, tiền sự, công an lưu hồ sơ. + Tại các khu vui chơi, mua sắm… các băng móc túi chuyên nghiệp sẽ trà trộn, chen lấn để móc túi; những tài sản như máy ảnh, điện thoại cần bảo quản cẩn thận, có dây đeo… Để khám phá tội phạm trộm, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư các phương tiện kỹ thuật hiện đại, nâng cấp xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để phục vụ cho việc truy tìm tội phạm dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Thiếu tướng LÊ ĐÔNG PHONG, Giám đốc Công an TP.HCM Cất giữ tài sản trong két sắt hiện nay không có nghĩa lý gì cả, cho nên cần phải tuyên truyền sâu rộng cho người dân cảnh giác, chủ động giữ tài sản, phát hiện tội phạm và báo ngay cho công an. Đại tá LÊ NGỌC PHƯƠNG,

Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM