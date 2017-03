Nạn phá thai, bỏ con của CN các KCN-KCX - Bài 1: Bắt nguồn từ lối sống vội

Khảo sát một vòng các khu nhà trọ xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) tại Thủ Đức, Tân Bình, Bình Dương..., hầu như khu nào cũng có những cặp công nhân sống chung như vợ chồng.

Bạ đâu ghép đấy

Bà N.T.T, một chủ phòng trọ tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, phàn nàn: “Cho thuê phòng trọ giờ phức tạp lắm! Ban đầu vô thuê phòng, họ bảo là vợ chồng mới cưới, chưa kịp làm giấy kết hôn. Một thời gian mới vỡ lẽ họ quen nhau được vài tháng là xáp lại thuê phòng ở chung chứ chả cưới xin gì”. Theo bà T., cứ dăm bữa, nửa tháng, bà lại thấy một cô gái khóc thút thít năn nỉ xin trả phòng vì anh chàng mà cô dẫn về sống chung đã bỏ đi biệt tích. Không chỉ riêng dãy trọ của bà T. mà tại nhiều khu trọ khác trong phường, những cảnh “sáng nở tối tàn” thế này cũng xảy ra như cơm bữa.

Chị N.T, công nhân Công ty Ngôi Sao Xanh, KCN Nhà Bè, kể suốt quãng thời gian hai năm làm công nhân, chị chỉ biết mỗi đường từ nhà trọ đến chỗ làm, từ chỗ làm ra chợ, ngoài giờ làm không biết đi chơi ở đâu. Tình cờ trong một lần liên hoan công ty, chị gặp và đem lòng yêu anh H., một người cùng quê. Không lâu sau, hai người ghép ở chung. Chị T. bộc bạch: “Cuộc sống công nhân xa nhà buồn tẻ, cô đơn lắm. Mỗi lúc làm về có người mình yêu thương tâm sự, chia sẻ thấy đỡ tủi thân hơn nhiều”.

Còn L.T.K, 17 tuổi, quê Nam Định, công nhân KCN Tân Tạo, thử sống thử vì thấy bạn bè sống chung với người yêu... cũng vui. Nhà trọ có bốn người, tất cả đều có người yêu. Tối tối ai cũng có người đến chở đi ăn, đi chơi, còn mỗi mình K. thui thủi một mình. Vậy là K. cũng yêu đại một anh công nhân cùng khu nhà trọ. Thấy các chị lần lượt dọn ra sống riêng với người yêu, K. cũng kêu người yêu về nhà trọ sống chung. K. chia sẻ: “Thật ra mình cũng không biết sống chung như vậy sẽ thế nào. Nhưng nghe mấy chị nói đi làm chung, ăn chung, cái gì cũng chung, tiết kiệm cũng được khá tiền nên em cũng thử coi sao”.

Chị K.N, chủ nhà trọ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, nơi tập trung đông công nhân KCN Tân Bình, cũng cho biết nhà chị chỉ có 10 phòng trọ, giảm tới một nửa so với trước đây nhưng quản lý vất vả hơn vì công nhân tới ở rất phức tạp. Lúc trước nam ở với nam, nữ ở với nữ nên dù đông vẫn dễ quản lý. Thời gian gần đây, cứ nam nữ cặp ở với nhau, khai là anh em, vợ chồng nhưng sau mới biết không phải. Nhiều cặp cứ gây gổ, cãi lộn suốt, rất mất trật tự. Nhưng chỉ được một thời gian thì một trong hai người bỏ đi, rồi cũng vài ba bữa sau lại có người khác tới lấp chỗ trống. Có lần, một nữ công nhân còn bị vợ của người bồ cặp ở chung đến đánh ghen. Ngay đêm hôm đó, cô này gói ghém đồ đạc bỏ trốn, “quên” luôn hai tháng tiền nhà còn nợ chưa trả.

Chị K.N chậc lưỡi nói: “Nếu vì khó khăn, chưa đủ tiền cưới, họ dọn về ở chung để tiết tiệm dành tiền cưới thì không nói làm gì. Đằng này... bạ đâu ghép đấy, rất lộn xộn”.

“Qua cầu rút ván”

Không ít trường hợp sau khi cô gái có thai, người con trai né tránh, bỏ mặc. Anh N.V.T., công nhân Công ty TongYuan, KCN Sóng Thần, mới quen cô L. được vài tuần đã dẫn về nhà trọ sống chung. Mấy tháng sau, mọi người mới biết cô đã có thai hơn hai tháng.

Sự việc được phát hiện khi mẹ của cô từ Vĩnh Long lên thăm con. Mẹ L. cho biết cô mới có 16 tuổi nhưng phải làm giả giấy tờ để xin vào làm công nhân kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nào ngờ, cô lại đi chung sống với người khác và mang thai. Do tuổi của L. còn nhỏ nên người mẹ buộc con gái phải đi phá thai và dẫn về quê. Trớ trêu thay, khi L. vừa về quê được một thời gian thì T. đã dẫn cô gái khác về sống chung như vợ chồng!

Cách đây vài tháng, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7 cũng rộn lên chuyện cô công nhân của KCX Tân Thuận mang thai bốn tháng. Để qua mắt chủ nhà trọ, cô và người yêu khai là vợ chồng mới cưới, do vừa về quê đăng ký kết hôn nên người nhà chưa gửi lên kịp. Đến khi cô gái có thai, mọi người mới biết họ chỉ là vợ chồng hờ.

Trước đó, cô đã biết mình có thai lúc thai bốn tuần tuổi nhưng do anh này hứa cưới nên cô cũng quyết giữ. Đến khi cô phát hiện người yêu của mình đang cặp bồ với một cô khác thì thai đã bốn tháng tuổi, không thể phá được. Suýt chút nữa cô đã kiếm một phòng mạch ngoài luồng phá thai chui. May bà chủ phòng trọ biết được và can ngăn kịp thời.

Chị N.T.H, làm việc tại DNTN Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, vốn xinh xắn nên được nhiều anh làm cùng xưởng nhựa để ý. Nhưng chị lại mến cậu thanh niên kém mình ba tuổi làm bên xưởng cán. Quen chưa được bao lâu, hai người dọn về ở chung. Khi biết mình mang thai ba tháng cũng là lúc chị hay tin người “chồng hờ” đã bị giảm biên chế lao động, bỏ về quê không lời từ biệt. Tá hỏa, chị cuống cuồng chạy về Long An nhưng không biết tìm ở đâu. Chị gọi điện thoại đến Liên đoàn Lao động Bình Chánh nhờ tư vấn nhưng họ cũng không thể can thiệp vì hai người chưa đăng ký kết hôn...