Nạn phá thai, bỏ con của CN các KCN-KCX - Bài 3: Những hệ lụy không tốt về sau

Ông Trần Minh Trọng, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ công nhân: Xây dựng hội quán tại KCX, KCN Hiện Quỹ Hỗ trợ công nhân đang xây dựng những hội quán ở các KCX, KCN. Đây sẽ là ngôi nhà chung nơi anh chị em công nhân có thể tìm đến để được tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết. Trong đó, hội quán đặc biệt lưu tâm đến tâm tư, tình cảm và lối sống của công nhân. Trong thời gian tới, Quỹ Hỗ trợ công nhân sẽ đi vào những hoạt động thiết thực, gần gũi hơn với đời sống anh em và lồng ghép nhiều hơn nữa các hoạt động tư vấn, chăm lo sức khỏe đời sống công nhân, đặc biệt là công nhân nữ. Bà Nguyễn Thị Ngọc, chuyên viên tham vấn tâm lý Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM: Nên có phòng tư vấn tâm lý, SKSS tại mỗi doanh nghiệp Nguyên nhân của việc sống thoáng và những hậu quả mà các nữ công nhân trẻ phải hứng chịu là do hoàn cảnh xa nhà, thiếu bạn bè và thiếu những sân chơi lành mạnh khiến công nhân sống khép mình, từ đó họ dễ bị ngộ nhận về tình cảm và sự ham muốn về giới tính. Họ thiếu những kiến thức, kỹ năng sống và kiến thức an toàn về tình dục. Hơn ai hết, công nhân phải là người tự trang bị kiến thức về tình dục an toàn và sức khỏe sinh sản cho mình. Các tổ chức công đoàn, hội, đoàn thể cơ sở nơi công nhân đang làm việc nên có các phòng tư vấn tâm lý và sức khỏe sinh sản hoạt động thường xuyên để tư vấn cho công nhân. Vì nhu cầu được tư vấn tâm lý, sức khỏe của công nhân ở các KCX, KCN là rất cao.