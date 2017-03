Nắng nóng 42oC - 45oC

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 8-6, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: Trung bình nhiệt độ ở hai miền vào khoảng 35-37oC. Trong đó, nhiệt độ cao nhất tại khu vực miền Bắc rơi vào các tỉnh TP: Hà Nội (37oC), Hòa Bình (37,3oC). Riêng khu vực miền Trung, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh... nắng nóng đến 38-39oC. Mức đo nhiệt độ trên là trong lều khí tượng (trong nhà). Còn nhiệt độ ngoài trời thì phải cộng thêm 5-7oC. Do đó, thực tế nhiệt độ ngoài trời tại các tỉnh miền Bắc rơi khoảng 42oC, còn các tỉnh miền Trung là 45oC. Có nơi sẽ tới 50oC

Đổ xô ra biển tránh nóng

Tại TP Đà Nẵng, nắng nóng đã làm nhiều người dân đổ xô ra biển để trốn nắng. Thời điểm 5-7 giờ sáng và 16 giờ 30 đến 21 giờ, các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Xuân Thiều... đều chật kín người. Thông thường, những bãi tắm này chỉ có khách du lịch và người dân địa phương thì nay lại có thêm nhiều gia đình từ các huyện lân cận kéo về đây. Phương án trốn nóng khác của người dân Đà Nẵng là ngồi dọc tuyến đường Bạch Đằng dưới các bóng cây. Ngoài ra, các siêu thị như Big C và các quán cà phê có máy lạnh cũng là chỗ trú chân của nhiều người.

13 giờ trưa, nhiệt độ tại Huế lên tới gần 38oC. Người dân Huế tập trung ra biển Thuận An, Cảnh Dương. Số khác vào ngồi hóng mát trong Bưu điện trung tâm hay siêu thị, hiệu sách hưởng ké máy lạnh nơi đây. Đang vào mùa thi học kỳ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng kéo nhau ra các công viên ở bờ sông Hương học bài. Các cửa hàng bán đồ điện tử ở TP Huế như phố Phan Đăng Lưu, Trần Hưng Đạo luôn nhộn nhịp khách hàng đến đây mua quạt điện, máy lạnh.

Tương tự, các bãi biển Tỉnh Thủy, biển Rạng, biển Hội An, Tam Thanh... ở Quảng Nam cũng chật kín từ đầu giờ chiều. Nắng nóng cũng làm xáo trộn giờ giấc lao động của người dân. Mới 10 giờ sáng là nông dân phải vác cuốc về nhà, chiều phải đến 15 giờ mới dám ló mặt ra đồng... Công nhân nhiều công trường cũng trễ nãi như vậy do thời tiết quá nóng.

Tại TP Phan Thiết, ước tính số lượng người dân địa phương đổ về biển Đồi Dương chiều qua không dưới 4.000 người, chưa kể du khách lưu trú. Theo ông Lê Hồng Hiệp, Phó Giám đốc Ban quản lý khu du lịch Đồi Dương, ban quản lý đã phải tăng cường lực lượng cứu hộ túc trực nhằm tránh tình trạng đáng tiếc do tắm biển say nắng. Trong khi đó, các khu resort tại Hàm Tiến, Mũi Né đều chật cứng khách. Tại Khu du lịch Thùy Dương (Mũi Né), toàn bộ phòng và hàng trăm lều ngủ đều đã được đặt kín chỗ.

Ông Nguyễn Thái Lân, Trưởng phòng Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Trung-Trung bộ tại Đà Nẵng, cho biết khu vực miền Trung sẽ còn chịu nắng nóng kéo dài ít nhất từ bốn đến năm ngày tới. Các khu vực sẽ xảy ra khô nóng mạnh và nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 37oC là Đông Hà, Ba Đồn (Quảng Bình) và Nam Đông (Thừa Thiên-Huế).

Quá tải bệnh nhi nhập viện

Hiện tượng nắng nóng kéo dài làm số trẻ em nhập viện tăng mạnh. Tính đến chiều qua (8-6), khoa Nhi Bệnh viện Đà Nẵng có hơn 400 trẻ nằm điều trị tại bệnh viện trong khi ngày thường chỉ chừng 250 đến 300 bệnh nhân. Hai, ba trẻ phải nằm chung một giường. Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay trẻ nhập viện đa số bị sốt siêu vi, các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa, ngoài ra có một số bị nhiễm trùng. Việc thay đổi thời tiết đột ngột khiến cho trẻ dễ mắc các chứng bệnh trên.

Trong tuần qua, Bệnh viện trung ương Huế có hơn 1.500 bệnh nhi đến khám và điều trị tại bệnh viện, tăng gấp đôi so với thời gian trước. Trung bình mỗi ngày có đến 250-300 bệnh nhi, ngày cao điểm lên đến 360 bệnh nhi đến khám bệnh, chủ yếu trẻ dưới sáu tuổi. Trong ngày hôm qua, tính đến 16 giờ, khoa Nhi bệnh viện này đã khám cho gần 300 bệnh nhi, có hơn 60 em phải nhập viện vì các bệnh về hô hấp, sốt, tiêu chảy...

Theo ông Phạm Ngọc Chương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, mỗi ngày có 600-700 bệnh nhân đến khám bệnh, trong đó 100-150 bệnh nhân phải nhập viện. Hầu hết các khoa, phòng đều quá tải. Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận hôm qua cũng có đến 120 ca bệnh nhi, tăng gấp đôi so với ngày có nhiệt độ bình thường.

Theo ông Lê Thanh Hải, dự báo hôm nay (9-6), nắng nóng sẽ đạt đỉnh với nhiệt độ trong nhà trung bình trên 37oC. Do đó, nhiệt độ ngoài trời ở miền Bắc có thể lên đến 42- 45oC và miền Trung là 45-47oC. “Đợt nắng nóng này chỉ có thể “hạ nhiệt” trong vài ba ngày nữa” - ông Hải nói.