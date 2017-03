Né "ma men" ngủ giữa quốc lộ, xe tải lật nhào

Xe 7 chỗ hư hỏng sau tai nạn







Xe ben lật ngang nằm trên dải phân cách







Riêng người thanh niên say xỉn vẫn vô tư ngủ tiếp



Theo N.Sỹ (NLĐO)



Vụ việc xảy ra vào sáng 24-6, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM.Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút, xe ô tô 7 chỗ BKS BKS 51A-027.29 do tài xế Lưu Văn Dũng (SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển, lưu thông theo hướng vòng xoay An Lạc đi An Sương.Khi đến địa điểm trên tài xế Dũng phát hiện một thanh niên đang nằm bất động giữa làn đường ô tô nên giảm tốc để đánh lái né tránh.Không may, cùng lúc này xe ben BKS 54S – 2255 do tài xế Trương Văn Nhẹ (SN 1985, quê tỉnh Tiền Giang) điều khiển, trờ tới tông phải. Xe ô tô 7 chỗ bị hất văng về phía trước, xe ben bị mất lái đâm vào dải phân cách, lật nhào chắn ngang đường. May mắn, vụ tai nạn không gây thương tích về người.Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, làn đường ô tô bị lực lượng chức năng phong tỏa để đảm bảo trật tự, an ninh cho lực lượng CSGT xử lý hiện trường.Tại hiện trường chiếc xe ben hư hỏng nặng, lật ngang đè lên dải phân cách, ô tô bị biến dạng phần hông phía sau, bánh xe bị nổ tung. Riêng thanh niên say xỉn được đưa vào trong lề đường và tiếp tục giấc nồng.Theo nhiều người dân cho biết, trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng, thanh niên này trong tình trạng say xỉn ra giữa Quốc lộ 1A quậy phá. Dù được mọi người tri hô và ngăn cản nhưng anh này vẫn chống cự và lao ra đường.Đến 8 giờ sáng nay, xe cứu hộ đã được điều động đến để di dời phương tiện khỏi hiện trường; người thanh niên được đưa về trụ sở công an phường Tân Tạo A để làm rõ hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.