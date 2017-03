Né xe rẽ phải, xe máy bị xe bồn cán nát

Vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 9 giờ 30 ngày 11-4, tại ngã tư Võ Thị Sáu và Hà Huy Giáp thuộc phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Hậu quả, một xe máy bị hư hỏng nặng và hai em nhỏ phải nhập viện cấp cứu.



Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên xe bồn biển số 57L-9132 do anh Bùi Hùng Cường điều khiển lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, theo hướng từ ngã tư Lạc Cường về UBND tỉnh Đồng Nai. Khi lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số 60B1-761.32 do chị Tăng Phượng (49 tuổi) điều khiển chở theo cháu Nguyễn Hồng Giang (con chị Phượng) và Hoàng An Phượng (10 tuổi) lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, xe máy bị bánh xe bồn cán nát phần đầu. Trong khi đó, chị Phượng cùng hai cháu nhỏ bị văng sang bên phải đường nên may mắn thoát nạn. Ngay lập tức hai em được người dân đưa đi cấp cứu còn chị Phượng chỉ bị xây xát nhẹ ở chân.

Hiện công an đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một số hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn: