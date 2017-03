Ném bể kính xe vì không được thuê làm tài xế

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, (An Giang) đã khởi tố bị can đối với Phạm Thành Được (ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo đó, chiều 14-5, Được đang đi bộ trên tỉnh lộ 941 hướng Lộ Tẻ - Tri Tôn thì gặp xe tải mang biển kiểm soát 67C-028.72 chạy trên đường, trên xe có chị Lâm Thị Phỉ đang ngồi trên cabin. Được nhớ lại trước đây do có mâu thuẫn với chồng chị Phỉ nên chị Phỉ không thuê Được lái xe nữa. Liền lúc đó, Được chặn xe tải lại, nhặt khúc gỗ ném vào xe làm bể kính chiếu hậu. Chưa dừng lại đây, Được tiếp tục lấy đá ném bể kính chắn gió. Khi Được bỏ đi thì bị Công an xã Vĩnh An bắt giữ. Cơ quan điều tra trưng cầu hội đồng thẩm định giá trị tài sản, kết quả tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trên 3 triệu đồng. GIA KHIÊM